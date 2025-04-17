Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
11:18
Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat
Altın fiyatları FED Başkanı Powell'in enflasyonda artış riskine işaret etmesiyle değer kazandı. Ons tarafından destek alan gram altın fiyat tablosu yeniden yeşile dönerken serbest piyasalarda 4 bin liranın üzerinde kaldı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında şişen balonun satışlarla patlayabileceğini ifade etti.