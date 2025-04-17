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Haberler Galeri Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat
Giriş Tarihi: 17.04.2025 11:12 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 11:18

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat

Altın fiyatları FED Başkanı Powell'in enflasyonda artış riskine işaret etmesiyle değer kazandı. Ons tarafından destek alan gram altın fiyat tablosu yeniden yeşile dönerken serbest piyasalarda 4 bin liranın üzerinde kaldı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında şişen balonun satışlarla patlayabileceğini ifade etti.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat

Ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik ortamı ve FED tarafından gelen mesajlar altın fiyatlarında yeni rekor seviyeleri destekledi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselen fiyatlar nedeniyle satışların artacağını açıklayarak yatırımcıyı uyardı.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat

FED MESAJLARI ALTINI YÜKSELTTİ

Altın, perşembe günü ons başına 3.330 doların altına düştü. Fiyatlardaki artışta ABD ticaret politikasındaki belirsizlik ve güvenli liman talebi etkili oldu. Piyasalar Trump yönetiminin mevcut otomobil tarifelerinde beklemeye geçmesine odaklandı.

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Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat

Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Chicago Ekonomi Kulübü'nde katıldığı etkinlikte ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fed Başkanı Powell, konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifelerin enflasyonda en azından geçici artışa yol açması oldukça muhtemel olduğunu belirtti.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat

Artan belirsizliklere ve aşağı yönlü risklere rağmen ABD ekonomisinin hala sağlam bir konumda olduğunu belirten Powell, iş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyesinde veya buna yakın olduğunu, enflasyonun oldukça düştüğünü ancak yüzde 2 hedefin biraz üzerinde seyrettiğini kaydetti. Bu açıklamalar altın fiyatlarını artırdı.

Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat

ONS VE GRAMDA GERİ ÇEKİLMELER OLABİLİR

İslam Memiş ahaber canlı yayınında altın fiyatlarındaki hızlı yükselişlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: Önemli olan yatırımcı trenin neresinden binecek. Trenin sonundan binip de 'Ben zarar ettim' olasılığının arttığı bir ortamdan geçiyoruz. Dolasıyla kar satışlarının teknik olarak mümkün olabileceği bir ortam var. Benim kişisel öngörüm Trump'ın Çin harici ülkelerle vergi anlaşmalarına başlayacağı. Bu da ons altın ve gram altında geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

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