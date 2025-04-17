Altın balonu patlayacak! İslam Memiş fiyatlardaki sert yükselişlere karşı uyardı: Satış dalgasına dikkat

ONS VE GRAMDA GERİ ÇEKİLMELER OLABİLİR

İslam Memiş ahaber canlı yayınında altın fiyatlarındaki hızlı yükselişlere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti: Önemli olan yatırımcı trenin neresinden binecek. Trenin sonundan binip de 'Ben zarar ettim' olasılığının arttığı bir ortamdan geçiyoruz. Dolasıyla kar satışlarının teknik olarak mümkün olabileceği bir ortam var. Benim kişisel öngörüm Trump'ın Çin harici ülkelerle vergi anlaşmalarına başlayacağı. Bu da ons altın ve gram altında geri çekilmeleri beraberinde getirebilir.

Altın, rekor kırmaya devam edecek mi? | Video