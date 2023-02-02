Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:15

Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumları

Altın piyasası Şubat ayı Fed faiz kararı sonrası hareketlendi. Altın gram fiyatı ons altın cephesinde yaşanan değişimler ile yeni bir rekora imza attı. Ons altın 1959 dolar seviyelerini görerek 9,5 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise buradan aldığı destekle 1185 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Fed beklentilere paralel 25 baz puan artırımına giderek faizi 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti ve 'Güvercin' mesajlar güçlendi. Peki altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Altın ve Para ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Fed faiz kararı sonrası çok konuşulacak altın yorumları geldi.