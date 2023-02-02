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Haberler Galeri Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumları
Giriş Tarihi: 02.02.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:15

Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumları

Altın piyasası Şubat ayı Fed faiz kararı sonrası hareketlendi. Altın gram fiyatı ons altın cephesinde yaşanan değişimler ile yeni bir rekora imza attı. Ons altın 1959 dolar seviyelerini görerek 9,5 ayın rekorunu kırarken, gram altın ise buradan aldığı destekle 1185 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Fed beklentilere paralel 25 baz puan artırımına giderek faizi 16 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltti ve 'Güvercin' mesajlar güçlendi. Peki altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Altın ve Para ve Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten Fed faiz kararı sonrası çok konuşulacak altın yorumları geldi.

SÜMEYYE TUNCER
Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumları

Altın gram fiyatı için 2022 yılının son aylarında başlayan yükseliş trendi Şubat 2023 Fed faiz toplantısı sonrası güçlendi. Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesi sonrası döviz kurları tarafında oynaklık azaldı. Bununla beraber gram altın için ons fiyatı daha etkili olmaya başladı. Fed'in para politikasında 'Şahin' söylemlerini yumuşatarak daha 'Güvercin' mesajlar vermesi altın başta olmak üzere emtia piyasalarına yaradı. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumları

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI ALTIN REKORA KOŞTU

Şubat ayı Fed toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Fed sert faiz artırımlarını yavaşlatırken bankanın 2023 yılının ilk yarısında faiz artırımlarını sonlandıracağı beklentisi kuvvetlendi. Bu durum altına yaradı. Ons altın karar sonrası 1.959 dolar düzeyi ile 9,5 ayın rekorunu kırarken burdan aldığı destekle gram altın TL fiyatı 1.185 TL düzeyi ile tüm zamanların zirvesini yeniledi.

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Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumları

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Fed'in beklentiler doğrultusunda faiz artırım hızını 25 baz puana indirmesi ve Jerome Powell'ın basın toplantısında verdiği mesajların "güvercin" olarak değerlendirilmesi altın fiyatlarını yükseltti. Fed'in Mart veya Nisan ayında faiz artırımlarını sonlandırması algısı güçlendi.

Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumları

2023 ALTIN YILI MI OLACAK?

Uzmanlar altın fiyatları için yükselişi destekleyen birçok etmene dikkat çekiyor. Bununla beraber yatırımcılar '2023 yılı altın yılı mı olacak' sorusunun cevabını merak ediyor.

Altın fiyatları Fed rüzgarıyla rekora koştu! Yükseliş sürecek mi: İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın yorumları

Yatırımcıların aklında hep aynı soru var. Altın fiyatları için yükseliş trendi sürecek mi? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için en çok merak edilen soruları Sabah.com.tr'ye yanıtladı:

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