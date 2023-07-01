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Haberler Galeri Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.07.2023 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023 10:06

Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.909,98 dolar en düşük ise 1.904,37 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.602,77 TL en düşük ise 1.592,55 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 1 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik ile güvenli liman olma özelliğini tazeliyor.

Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen Fed'in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.597,50
SATIŞ(TL) 1.597,99

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Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.573,00
SATIŞ (TL) 2.675,00

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Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.919,32
SATIŞ (USD) 1.919,91

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