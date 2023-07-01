Altın fiyatları 1 Temmuz 2023: Gram altın, Cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın bugün kaç TL?

Altın fiyatları yurt içinde TCMB'nin, yurt dışında ise Fed'in faiz adımları ile yön bulmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz ay faizleri pas geçen Fed'in iki kez daha faiz artırımı yapabileceğine dair yapılan açıklama ons altın fiyatını 3,5 ayın en düşük seviyesine çekti. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?