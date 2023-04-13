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Haberler Galeri Altın fiyatları 1270 TL'yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 17:00

Altın fiyatları 1270 TL'yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları rekora doymuyor. ABD'de ÜFE-TÜFE verisi açıklandı. Üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerileme sonrası altın fiyatları yeni rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı da buradan aldığı destekle tırmanışa geçerek rekor kırdı. ABD enflasyon verisi ve ÜFE beklentilerin altında gerçekleşerek Fed'in agresif faiz artırımı yapma ihtimalini düşürdü. Bu durum altın fiyatları için destek oldu. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları 1270 TL’yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Gram altın rekora doymuyor. Altın gram fiyatı ABD Mart ayı enflasyon verisi ve ÜFE sonrası ons tarafından destek bularak yükselişini güçlendirdi. ABD'de baş gösteren banka iflasları sonrası ülke ekonomisi üzerinde resesyon ihtimali güçlendi. Bu durum güvenli liman talebini artırdı. Nitekim altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanı olarak dikkat çekmeye başladı. Piyasada yaşanan hareketlilik nedeniyle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına yer aldı.

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Altın fiyatları 1270 TL’yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

MART AYI ABD ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

Piyasaların merakla beklediği, Fed'in para politikasında belirleyici olacak Mart ayı ABD enflasyon verileri açıklandı. Buna göre ABD'de TÜFE Mart'ta aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre manşet enflasyon yıllık yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 6'dan yüzde 5'e geriledi. Beklenti aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 5,1 artıştı. Aylık enflasyon Şubat'ta yüzde 0,4 artmıştı.

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Altın fiyatları 1270 TL’yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ÜFE'DE BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,5 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Altın fiyatları 1270 TL’yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN GRAM FİYATI TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDI

ABD enflasyon verisi ve ÜFE sonrası ons altın 2045 dolar düzeyi ile 13 ayın zirvesine yükseldi. Gram altın TL fiyatı buradan esen rüzgarın etkisiyle 1270 TL'yi geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Altın başta olmak üzere piyasalarda Fed'in olası para politikaları ve resesyon riskleri etkili oluyor.

Altın fiyatları 1270 TL’yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de açıklanan enflasyon verisi ve ÜFE'nin beklentilerin altında gelmesi, Fed'in Mayıs ayı toplantısında agresif faiz artırımı yapma olasılığını düşürdü. Bununla yanında resesyon risklerinin yükselmesi de güvenli liman talebini arttırıyor. Bu durum altın fiyatları için çifte destek oluyor.

Altın fiyatları için yükselişe destek veren bir diğer unsurlar şöyle:

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