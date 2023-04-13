Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:59 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 17:00

Altın fiyatları 1270 TL'yi hızla geçti! Altın gram fiyatı tırmanışta: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün ne kadar?

Altın fiyatları rekora doymuyor. ABD'de ÜFE-TÜFE verisi açıklandı. Üretici ve tüketici fiyatlarındaki gerileme sonrası altın fiyatları yeni rekorunu kırdı. Altın gram fiyatı da buradan aldığı destekle tırmanışa geçerek rekor kırdı. ABD enflasyon verisi ve ÜFE beklentilerin altında gerçekleşerek Fed'in agresif faiz artırımı yapma ihtimalini düşürdü. Bu durum altın fiyatları için destek oldu. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasına girdi. İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları...