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Haberler Galeri Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.07.2023 11:37 Güncelleme Tarihi: 13.07.2023 11:37

Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.963,39 dolar en düşük ise 1.955,32 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.651,33 TL en düşük ise 1.640,19 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 13 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik ile güvenli liman olma özelliğini tazeleyerek değer artışını sürdürmeye bu hafta da sürdürüyor.

Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanı olarak dikkat çekti. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, Fed'in daha güvercin bir politika izleyeceği yönünde fiyatlamaya işaret etti. Ons altın, 1963 dolar seviyesini aşarak son 3 haftanın en yüksek düzeyini test ederken buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı da 1651 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI CEPHESİNDE GÖZLER ABD VERİSİNDE

Altın gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.05 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 1.650 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.710 lira, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor. Ons altın fiyatı, dün yüzde 1,3 artışla 1.957 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda yüzde 0,2 artışla 1.961 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında gerçekleştiğini belirterek, bugün dikkatlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.

Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

FED'İN ŞAHİN ADIMLARI ONS ALTIN FİYATINI DESTEKLİYOR

ABD'de enflasyon, haziranda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3 artışla piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirten analistler, üst üste 12 ayda yavaşlama kaydeden yıllık enflasyonun Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay politika faizini 25 baz puan artırmasının ardından "şahin" adımlarına son verebileceği öngörülerinin ons altın fiyatını desteklediğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri düşüş eğilimini üst üste 4. işlem gününe taşıyarak yüzde 3,83'e gerilediğini aktaran analistler, dolar endeksinin düşüş eğilimini üst üste 6. işlem gününe taşıyarak 100,3 ile 21 Nisan 2022'den bu yana en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ÜFE ve haftalık işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altın fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.980 ve 1.990 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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