Altın fiyatları 13 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Altın fiyatları kırdığı rekorlarla son dönemin en çok konuşulan yatırım enstrümanı olarak dikkat çekti. ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi, Fed'in daha güvercin bir politika izleyeceği yönünde fiyatlamaya işaret etti. Ons altın, 1963 dolar seviyesini aşarak son 3 haftanın en yüksek düzeyini test ederken buradan esen rüzgarın etkisiyle gram altın fiyatı da 1651 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?