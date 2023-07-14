Altında yükseliş sürecek mi? Uzman isim yorumladı | Video

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.963,86 dolar en düşük ise 1.957,94 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.648,90 TL en düşük ise 1.636,81 TL seviyesini gördü.