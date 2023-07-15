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Haberler Galeri Altın fiyatları 15 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.07.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 15.07.2023 10:38

Altın fiyatları 15 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.963,86 dolar en düşük ise 1.951,04 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.652,62 TL en düşük ise 1.636,81 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 15 Temmuz 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 15 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, ons altın ve Cumhuriyet altını özelinde yeni haftada da yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altın fiyatları, küresel ekonomilerde yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik ile güvenli liman olma özelliğini tazeleyerek değer artışını bu hafta da sürdürüyor.

Altın fiyatları 15 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

Ons altının yükselişi ve döviz kurundaki gelişmelerle altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Hafta içinde oldukça hareketli anlar yaşayan altın fiyatları, ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi ile yükselişe geçmişti. Ons altın, son üç haftanın ardından yükselişe geçerken, gram altın fiyatı ons desteğiyle yönünü yukarı kırdı. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 15 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.642,23
SATIŞ(TL) 1.642,76

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Altın fiyatları 15 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.658,00
SATIŞ (TL) 2.717,00

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Altın fiyatları 15 Temmuz 2023: Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet ve 22 ayar bilezik bugün kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.955,16
SATIŞ (USD) 1.955,79

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