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Haberler Galeri Altın fiyatları 19 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.06.2023 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.06.2023 11:24

Altın fiyatları 19 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.958,77 dolar en düşük ise 1.952,80 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.490,26 TL en düşük ise 1.473,65 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 19 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 19 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

Altın gram fiyatı, yeni haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.487 TL'den işlem görüyor. Altının ons fiyatı, cuma günü 1.958 dolardan kapanmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 1.954 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatları 19 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN YATIRIMCISININ GÖZÜ ABD VERİLERİNDE

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına ilişkin devam eden belirsizliklerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacağı sözle yönlendirmelerin yatırımcıların odağında olacağını ifade etti.

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Altın fiyatları 19 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATINDA FED'İN ŞAHİN TON BASKISI

Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamalarındaki "şahin" tonun altının ons altın fiyatında baskı oluşturduğunu aktaran analistler, teknik açıdan ons altın fiyatında 1.950 ve 1.940 doların destek, 1.960 ve 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları 19 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.488,70
SATIŞ(TL) 1.488,97

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Altın fiyatları 19 Haziran 2023: Gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.399,00
SATIŞ (TL) 2.438,00

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