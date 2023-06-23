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Haberler Galeri Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:30

Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini yinelemesinden sonra, yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle gerilemişti. Dün Haziran ayı toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi 27 ay sonra ilk defa artırılarak yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 15'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları da merakla araştırılmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 23 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Ons altın fiyatındaki değişiklikler ve döviz kurundaki hareketlilik ile yönünü yukarı çeviren altın fiyatları yeni haftada yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Ons altın 16 Mart'tan bu yana ilk kez 1910 doları gördü. Altın ons fiyatı erken saatlerde yaşanan sert düşüşün ardından toparlansa da hale geçtiğimiz haftaya göre yüzde 2'den fazla aşağıda. Şu sıralar ons altın düne göre yüzde 0,12 artışla 1916,07 dolardan işlem görüyor. Altın ons fiyatı haftayı bu seviyelerde kapatır ise son 4,5 ayda görülen en büyük haftalık düşüş olacak. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.550,40
SATIŞ(TL) 1.550,71

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Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.430,00
SATIŞ (TL) 2.552,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.915,98
SATIŞ (USD) 1.916,34

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