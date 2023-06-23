Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Ons altın 16 Mart'tan bu yana ilk kez 1910 doları gördü. Altın ons fiyatı erken saatlerde yaşanan sert düşüşün ardından toparlansa da hale geçtiğimiz haftaya göre yüzde 2'den fazla aşağıda. Şu sıralar ons altın düne göre yüzde 0,12 artışla 1916,07 dolardan işlem görüyor. Altın ons fiyatı haftayı bu seviyelerde kapatır ise son 4,5 ayda görülen en büyük haftalık düşüş olacak. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?