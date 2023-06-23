Altın fiyatları 23 Haziran 2023: Gram altın, çeyrek, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın merkez bankasının faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini yinelemesinden sonra, yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle gerilemişti. Dün Haziran ayı toplantısı sonrası Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Buna göre politika faizi 27 ay sonra ilk defa artırılarak yüzde 8,5 seviyesinden yüzde 15'e çıkarıldı. Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları da merakla araştırılmaya başladı. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 23 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...