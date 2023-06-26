Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:16

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.928,58 dolar en düşük ise 1.922,24 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.575,68 TL en düşük ise 1.560,67 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 26 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...