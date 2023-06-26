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Haberler Galeri Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:16 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:16

Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Gram altın fiyatı, dolar kuru ve ons altın tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön bulmaya devam ediyor. Mayıs başında son yılların zirvesini gören ons altın fiyatı bugün en yüksek 1.928,58 dolar en düşük ise 1.922,24 dolar seviyesini görürken, onstan destek alan gram altın fiyatı en yüksek 1.575,68 TL en düşük ise 1.560,67 TL seviyesini gördü. Peki gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleriyle beraber 26 Haziran 2023 canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Ons altın fiyatındaki ara yükselişler ve döviz kurundaki hareketlilik ile yönünü yukarı çeviren altın fiyatları yeni haftada yatırımcıları tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, doların zayıflamasıyla hafifçe yükselse de, S&P Global'in Çin'in büyüme tahminini düşürmesinin etkisiyle hala üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Altın geçen hafta, Fed yetkililerinin yapışkan enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artırımına gidilmesi yönündeki şahin yorumlarıyla yaklaşık yüzde 2 düşmüştü. Peki bu gelişmeler sonrası ons altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

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Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 1.570,43
SATIŞ(TL) 1.570,75

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Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ (TL) 2.524,00
SATIŞ (TL) 2.579,00

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Altın fiyatları 26 Haziran 2023: Gram altın, Cumhuriyet altını, çeyrek ve 22 ayar bilezik bugün ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ (USD) 1.925,92
SATIŞ (USD) 1.926,29

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