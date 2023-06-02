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Haberler Galeri Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:31 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:31

Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı, dolar kuru ve ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön buluyor. Fed'den yeni faiz artırım beklentisi dolar endeksini Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çekerken altın fiyatları üst üste rekorlar kırdı. Gram altın fiyatı 1345 TL ile zirveyi test ederken, bu rakam serbest piyasada daha yukarıda bulunuyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları...

Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ons ve dolar/TL ile yön buluyor. Yaz aylarına girilince altın en çok takip edilen veriler arasında yer almaya başladı. Fed'den sürpriz bir şekilde yeni faiz artırım beklentisi belirirken bu durum ons öncülüğünde altın gram fiyatı için destekleyici oldu. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BİR REKOR DAHA KIRDI

Altın gram fiyatı, dolar kuru ve ons altın ile yön buluyor. Yaz aylarının gelmesiyle düğün yapacakların artması da altın talebini artırdı. Bununla beraber serbest piyasada altın fiyatları yukarı yönlü seyrini güçlendirdi. Dolar/TL 20,90 seviyelerinde seyrederken, ons altın 1980 dolar bandında yön arıyor.

Altın gram fiyatı ise 1345 TL düzeyi ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonominin istenildiği gibi soğumadığını ortaya koyarken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağına yönelik beklentiler yüzde 63 seviyesine çıktı. Bankanın sene sonuna doğru faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar ise ortadan kalktı.

Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

Bu durum dolar endeksinde yukarı yönlü fiyatlamalara neden oldu. Doların önemli para birimleri karşısında performansını ölçen endeks 17 Mart'tan bu yana en yüksek düzeyini test etti. Dolar/TL 20,90 lira seviyesine yükseldi. Birkaç gün önce 1940 dolar bandında seyreden ons altın 1980 dolar seviyesini aştı.

Tüm bunlarla beraber gram altın 1345 TL düzeyini test etti.

Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI FED'E ODAKLANDI

Altın fiyatları, döviz kurları ve borsalar başta olmak üzere piyasalar Fed'e odaklandı. Haziran ayı Fed faiz toplantısı ayın 13-14'ünde gerçekleşecek. 2 gün sürecek toplantı sonrası Fed faiz kararı belli olacak. Daha önce 5,00-5,25 düzeyinde bitmesi beklenen faizin tepe seviyesinin son gelen haber akışıyla yeniden artma ihtimali güçlendi. Nitekim piyasalarda Fed'in Haziran toplantısında 25 baz puanlık faiz artırım ihtimali yüzde 50'yi aştı.

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