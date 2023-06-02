Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

Altın gram fiyatı, dolar kuru ve ons tarafından esen rüzgarların etkisiyle yön buluyor. Fed'den yeni faiz artırım beklentisi dolar endeksini Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çekerken altın fiyatları üst üste rekorlar kırdı. Gram altın fiyatı 1345 TL ile zirveyi test ederken, bu rakam serbest piyasada daha yukarıda bulunuyor. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasında başı çekti. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? İşte piyasadan son dakika haberleriyle beraber canlı altın fiyatları...