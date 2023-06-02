Altın fiyatları bir rekor daha kırdı! Altın gram fiyatı, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatı 2 Haziran bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ons ve dolar/TL ile yön buluyor. Yaz aylarına girilince altın en çok takip edilen veriler arasında yer almaya başladı. Fed'den sürpriz bir şekilde yeni faiz artırım beklentisi belirirken bu durum ons öncülüğünde altın gram fiyatı için destekleyici oldu. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu?