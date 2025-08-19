Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 12:21

Altın fiyatları dar aralıkta sıkıştı! UBS 100 dolarlık artış bekliyor: İşte detaylar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeleri küresel piyasalarda yakından takip edildi. Dar bir bant aralığında sıkışan ve yaklaşık 4 aydır yatay seyreden altın fiyatları için her iki görüşmede kritik öneme sahip. 22 Nisan 2025'te Londra borsasında 3 bin 500 doları gören ons altın, aynı seviyede tutunamadı. Gram altın 22 Temmuz tarihindeki zirvesinin altında seyrediyor. Altın fiyatlarını destekleyen ve baskılayan gelişmeler yatırımcının gündeminde. İşte detaylar…

Hafta sonundan bu yana ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile yaptığı görüşmeler piyasalara yönelik belirsizleri daha da artırdı. FED faiz kararları ve ABD ekonomisine ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönünü belirleyecek. Altın yeniden yükselişe geçecek mi? İsviçre merkezli banka UBS tahminlerini revize etti. İşte detaylar…

PUTİN VE ZELENSKY NE ZAMAN BİR ARAYA GELECEK?

Geçtiğimiz hafta Trump ve Putin'in Alaska'da yaptığı görüşme tüm dikkatleri çekerken toplantı sonrası her iki liderin verdiği karışık mesajlar piyasalarda belirsizliği artırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik atılan adımların ikinci ayağı olan Trump- Zelenskiy görüşmeleri de piyasaların yönünde etkili oldu. Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği bir sonraki zirvenin 2 hafta içinde yapılması bekleniyor.

FED FAİZ İNDİRECEK Mİ?

Altın fiyatları dar bir bant aralığında sıkışmış durumda. Fiyatların yükselişine FED belirsizliği ve küresel politika tarafındaki gelişmeler etkili oluyor. Yüksek ABD reel faiz oranları ve değer kazanan ABD dolarının etkileri de sarı metalin olumsuz etkilenmesine neden oluyor. Buna karşın ABD iş gücü piyasalarındaki tartışmalı yavaşlama ve Trump yönetiminin para politikalarında gevşemeye gitmesi faiz oranları düşürebilir. ABD Hazine tahvilinin getirisi 18 Ağustos'ta yüzde 4,28 olarak görülüyor.

ABD enflasyon oranlarının yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde gelmesi faiz indirimlerini desteklemedi. Ancak ABD hükümetinin borç yükünün artması ile ABD yetkilileri faiz indirimi bekliyor ve Hazine Bakanı Bessent, Fed'in 50 baz puanlık indirim yapması gerektiğini sık sık yeniliyor. Ons altın hisse senedi piyasalarındaki yüksek seviyelerle beraber yüksek tahvil getirilerine rağmen 3 bin 300 dolar bandındaki hareketlerine devam ediyor.

Bu hafta yapılacak Fed'in yıllık Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar da etkili olacak. Enflasyon duyarlılığını ve temkinli adımlarını istikrarlı şekilde devam ettiren FED'in eylül ayında 250 baz puanlık gevşemeye gitmesi beklentisi piyasalarda yüzde 84 oranına kadar yükseldi. Yıl sonuna kadar 2 faiz indirimi bekleniyor.

GÜMÜŞ YENİ FIRSATLAR SUNUYOR

22 Nisan tarihinde 3 bin 500 dolarlık zirvesini gören ons altın, 19 Ağustos tarihi itibari ile zirvesinin altında 3 bin 338 dolar seviyelerinden fiyatlanıyor. Altın fiyatlarını yüksek bulan yatırımcı gümüş tarafında yeni fırsatlar bulabiliyor. Spot gümüşte ons başına 38 dolar direnci kırıldı. Yurt içi piyasalarda gram gümüş 50,01 liradan işlem görüyor.

MERKEZ BANKASI ALIMLARI AZALDI

Altın fiyatlarını ayakta tutan merkez bankalarının altın alımları iki yılı aşkın süredir devam eden tarihi zirvelerin gerisine düştü. Dünya Altın Konseyi, merkez bankaları tarafından 2025'in ikinci çeyreğinde 166,5 ton altın satın alındığını bildirdi; bu, 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük çeyreklik oran. 2025'in ilk yarısında satın alınan 415 ton, 2024'ün ilk yarısına göre %21 düşüş gösterdi. Geçtiğimiz yıl merkez bankaları bin 089 tonla rekor alım gerçekleştirdi.

UBS ALTIN FİYATLARI İÇİN TAHMİNLERİ YÜKSELTTİ

Öte yandan İsviçre'nin bankacılık devi UBS altın için Mart 2026 sonu tahminini 100 dolar artırarak ons başına 3 bin 600 dolara, Haziran sonu tahminini ise 200 dolar artırarak ons başına 3 bin 700 dolara çıkardı. Analistler, 2025 yıl sonu tahmininin ise ons başına 3 bin 500 dolar olarak korudu. Eylül 2026 sonu tahminini ise ons başına 3 bin 700 dolarda sabit kalacağı yönünde.