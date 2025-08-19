Altın fiyatları dar aralıkta sıkıştı! UBS 100 dolarlık artış bekliyor: İşte detaylar...

PUTİN VE ZELENSKY NE ZAMAN BİR ARAYA GELECEK?

Geçtiğimiz hafta Trump ve Putin'in Alaska'da yaptığı görüşme tüm dikkatleri çekerken toplantı sonrası her iki liderin verdiği karışık mesajlar piyasalarda belirsizliği artırdı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik atılan adımların ikinci ayağı olan Trump- Zelenskiy görüşmeleri de piyasaların yönünde etkili oldu. Toplantı sonrası Zelenskiy, Putin ile ikili müzakereye hazır olduğunu açıkladı. Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği bir sonraki zirvenin 2 hafta içinde yapılması bekleniyor.