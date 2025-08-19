Giriş Tarihi: 19.08.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
12:21
Altın fiyatları dar aralıkta sıkıştı! UBS 100 dolarlık artış bekliyor: İşte detaylar...
ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüşmeleri küresel piyasalarda yakından takip edildi. Dar bir bant aralığında sıkışan ve yaklaşık 4 aydır yatay seyreden altın fiyatları için her iki görüşmede kritik öneme sahip. 22 Nisan 2025'te Londra borsasında 3 bin 500 doları gören ons altın, aynı seviyede tutunamadı. Gram altın 22 Temmuz tarihindeki zirvesinin altında seyrediyor. Altın fiyatlarını destekleyen ve baskılayan gelişmeler yatırımcının gündeminde. İşte detaylar…