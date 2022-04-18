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Haberler Galeri Altın fiyatları 'Fed faiz kararı' rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:23

Altın fiyatları 'Fed faiz kararı' rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları, küresel düzeyde artan jeopolitik riskler ve körüklenen enflasyon endişeleri ile son dönemde yukarı yönlü hareket sergilerken, yükselişi Fed faiz kararı beklentileri sınırlıyor. Ons altın ve dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları kur korumalı TL mevduat ürününün devreye girmesiyle dolar tarafındaki desteğini yitirdi. Gram altın yatırımcılarının odak noktası spot altın olarak da bilinen ons, oldu. Bununla beraber Fed faiz kararı ve açıklamaları altın fiyatları için kritik olacak.

METE DİRİCE
Altın fiyatları ’Fed faiz kararı’ rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?

Gram altın fiyatları, dolar/TL'den desteğini yitirmesinin ardından son dönemde ons öncülüğünde seyir izliyor. Dünyada yatırımcılar, 'Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi' sorusuna yanıt arayarak, özellikle piyasalarda önemli bir belirteç olan ons tarafında gelişmelere odaklandı. Altın fiyatları için kritik olacak 4 madde öne çıkıyor.

Altın fiyatları ’Fed faiz kararı’ rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?

ALTIN FİYATLARI İÇİN ETKİLİ OLAN 4 MADDE

1. Rusya Ukrayna Krizi: Rusya Ukrayna tarafında askeri operasyonları hareketlendirecek açıklamalar jeopolitik riskleri artırıyor. Dünyanın en büyük enerji ihracatçılarından Rusya'ya Batı ülkelerinden gelen yaptırımlar ise tedarik ve arz endişelerini artıyor. Bu durum iki durum altın fiyatları için yukarı destek oluyor.

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Altın fiyatları ’Fed faiz kararı’ rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?

2. Küresel düzeyde artan enflasyon endişeleri: Dünyanın büyük ekonomilerinde enflasyon rekor üstüne rekor kırarken, altın 'Enflasyondan korunma aracı' olarak öne çıkıyor. Bu durum riskten kaçan yatırımcıları altına yönlendiriyor.

Altın fiyatları ’Fed faiz kararı’ rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?

3. Fed faiz kararı ve yeni dönemin para politikaları: Fed, Mart ayında ilk faiz artırım kararını verdi. ABD'de son açıklanan 41 yılın enflasyon verisi sonrası Fed'den daha sert faiz artırım beklentisi altın fiyatları için aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Faiz artırımı, sıkı para politikası ve 'Şahin' açıklamalar piyasalarda likiditenin azalacağı endişelerini artırıyor.

Altın fiyatları ’Fed faiz kararı’ rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?

4. Kur korumalı TL mevduat: Kur korumalı mevduat sisteminin (KKM) Aralık 2021'de açıklanmasıyla beraber döviz kurlarındaki sert oynaklık sona erdi. Devlet güvencesi altındaki KKM'ye katılım 730 milyar TL'yi aştı. Dolar/TL'de yaşanan istikrar sonrası gram altın bu taraftan aldığı desteği yitirdi. KKM benzeri ürünlerin geliştireceği yönündeki açıklamalar dolar/TL ve altın için baskı oluşturuyor.

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