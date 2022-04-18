Altın fiyatları ’Fed faiz kararı’ rüzgarına girebilir! Altın düşecek mi yükselecek mi?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 09:23 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 09:23

Altın fiyatları, küresel düzeyde artan jeopolitik riskler ve körüklenen enflasyon endişeleri ile son dönemde yukarı yönlü hareket sergilerken, yükselişi Fed faiz kararı beklentileri sınırlıyor. Ons altın ve dolar kuru ile yön bulan gram altın fiyatları kur korumalı TL mevduat ürününün devreye girmesiyle dolar tarafındaki desteğini yitirdi. Gram altın yatırımcılarının odak noktası spot altın olarak da bilinen ons, oldu. Bununla beraber Fed faiz kararı ve açıklamaları altın fiyatları için kritik olacak.