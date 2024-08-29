Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
14:05
Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı
Son dönemlerde altın fiyatları tarafında yaşanan peş peşe rekor seviyeler vatandaşların gram altın, çeyrek altın, ons altın üzerindeki merakını artırdı. Fed başta olmak üzere merkez bankaları tarafından verilen faiz indirimi sinyali ise altın fiyatları üzerindeki hareketliliği artırdı. Kapalı Çarşı piyasasında 2800 lira seviyesinin altına sarkan gram altın dikkatleri üzerine çekerken ons altın tarafında da sıcak gelişmeler yaşandı. Peki 'Düşüşler kalıcı olacak mı? Altın hangi seviyelerde alım fırsatı verir? Altın alamayanlar ne almalı? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr'ye açıkladı. 'Almalı mı satmalı mı?' sorusunu cevaplayan Memiş, yıl sonu beklentilerini rakamlarla duyurdu. İşte detaylar...