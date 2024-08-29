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Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 14:05

Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı

Son dönemlerde altın fiyatları tarafında yaşanan peş peşe rekor seviyeler vatandaşların gram altın, çeyrek altın, ons altın üzerindeki merakını artırdı. Fed başta olmak üzere merkez bankaları tarafından verilen faiz indirimi sinyali ise altın fiyatları üzerindeki hareketliliği artırdı. Kapalı Çarşı piyasasında 2800 lira seviyesinin altına sarkan gram altın dikkatleri üzerine çekerken ons altın tarafında da sıcak gelişmeler yaşandı. Peki 'Düşüşler kalıcı olacak mı? Altın hangi seviyelerde alım fırsatı verir? Altın alamayanlar ne almalı? Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tüm bu soruların cevaplarını Sabah.com.tr'ye açıkladı. 'Almalı mı satmalı mı?' sorusunu cevaplayan Memiş, yıl sonu beklentilerini rakamlarla duyurdu. İşte detaylar...

BUKET OLGUN
Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı

Altın fiyatları cephesinde hareketli günler yaşanıyor. Amerika Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz indirimi sinyali vermesi piyasalarda yaşanan altın fiyatları hareketliliğini artırıyor. Ons altın, 2500 dolar seviyelerinde fiyatlanırken peş peşe rekor seviyelerin görüldüğü gram altın ise 2800 bandının altında seyretmeye devam ediyor.

Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı

ALTIN FİYATLARI İÇİN KRİTİK 3 BAŞLIK

Altın fiyatları jeopolitik olaylardan etkilenmeyi sürdürüyor. Fed Başkanı Jerome Powell tarafından verilen faiz indirimi sinyali sonrası peş peşe gelen merkez bankalarının indirim sinyalleri altın fiyatları üzerinde büyük rol oynuyor. ABD seçimlerinin yaklaşması ve beraberinde yaşanan belirsizlik, jeopolitik risklerde yaşanan tırmanışlar altın fiyatlarının hareketlenmesine sebep oluyor. Altın Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altına dair tüm merak edilenleri Sabah.com.tr'ye cevapladı:

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Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Kesinlikle almalıyız. Bu hafta programımda da altın yatırımcısına ons altının 2470 dolar seviyesine kadar gerileyeceğine dair uyarılarda bulundum. Geçen hafta 2532 dolar seviyesine kadar yükselmişti. Şuanda 2499 dolar seviyesinde yani 2500 dolar seviyesi aşağı kırıldı.

Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"

Altın fiyatları cephesinde yaşanan düşüşler kalıcı olmayacaktır. Benim tahminim o yönde. Ve dolayısıyla eylül ayının ortasından sonra tekrar yeni rekorlar bizi bekliyor. Kısa vadede 2450 yani yıl sonuna kadar 2450-2600 dolar aralığında ons altın tarafını takip ettirmeyi sürdürüyoruz. Tabiki burada önemli olan faktörlere baktığımız zaman Fed'in faiz indirimi süreci etkili, bütün merkez bankalarının faiz indirim süreci burada etkili, jeopolitik gerilimler etkili, ABD seçimleri de var 5 kasım tarihinde burada da bir belirsizlikler var. Dolayısıyla bugünki koşullar altın fiyatlarını pozitif yönde etkilemeye devam edecek.

Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı

"HER DÜŞÜŞ BİR ALIM FIRSATI"

Her düşüş bir alım fırsatı. Yani 2500 dolar seviyesinin altındaki rakamları alım fırsatı olarak okumaya devam ediyorum. Gram altın, ons altını takip etmeye devam ediyor. ONS nereye gram altın oraya. Ve şu anda gram altın tarafında kapalıçarşı piyasasında 2800 lira seviyesi altına sarkmalar olduğunu gözlemliyoruz.

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