Altın fiyatları kazandırmaya devam ediyor! Almalı mı satmalı mı ? İslam Memiş rakam vererek açıkladı

"DÜŞÜŞLER KALICI OLMAYACAK"

Altın fiyatları cephesinde yaşanan düşüşler kalıcı olmayacaktır. Benim tahminim o yönde. Ve dolayısıyla eylül ayının ortasından sonra tekrar yeni rekorlar bizi bekliyor. Kısa vadede 2450 yani yıl sonuna kadar 2450-2600 dolar aralığında ons altın tarafını takip ettirmeyi sürdürüyoruz. Tabiki burada önemli olan faktörlere baktığımız zaman Fed'in faiz indirimi süreci etkili, bütün merkez bankalarının faiz indirim süreci burada etkili, jeopolitik gerilimler etkili, ABD seçimleri de var 5 kasım tarihinde burada da bir belirsizlikler var. Dolayısıyla bugünki koşullar altın fiyatlarını pozitif yönde etkilemeye devam edecek.