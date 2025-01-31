ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...



Avrupa Merkez Bankası, (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka böylece 4 toplantı üst üste faiz indirim kararı alarak daha fazla faiz indirimine yer açtı. BoC sıkılaştırmasını sonlandırırken İsveç Riksbank haftanın başlarında faiz indirimlerine gitti. Çin Merkez Bankası (PBoC) ve Hindistan Merkez Bankası (RBI) da daha gevşek politikalar ve daha yüksek likidite sinyali verdi. Ayrıca, ABD bu ay için faizleri pas geçti. Altın, Mart 2024'ten bu yana en büyük kazancına doğru ilerliyor.