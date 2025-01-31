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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.01.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 12:18

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...

Gram altın zayıf dolar ve ABD enflasyonuna ilişkin belirsizliklerle rekor kıran ons altından aldığı destekle hızlı yükselişine devam etti.Temmuz ayından itibaren 4 bin lira üzeri seviyelerin konuşulduğu gram altın küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle yönünü yeniden belirleyecek. İşte altın fiyatları için tahminler ve takip edilecek seviyeler...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...

Altın fiyatları çarşamba günü küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle beraber rekor üzerine rekor kırdı. Ons altın perşembe günü tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken gram altın fiyatları da rekor seviyelere yükseldi. 2025 yılında altın hangi seviyeleri görecek? İşte piyasalarda yaşanan son gelişmeler...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...

ONS ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditlerini yinelemesinin ardından yatırımcıların güvenli liman alımları artışa geçti. Ons altın cuma günü 2 bin 800 dolara doğru yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti. Donald Trump hamleleri ticaret savaşlarına ilişkin korkuları ve ekonomik yavaşlama beklentilerini körüklüyor. Buna rağmen merkez bankalarının gelecek dönemde gevşek para politikalarını benimsemelerine yönelik beklentiler altında yukarı yönlü hareketleri destekledi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...


Avrupa Merkez Bankası, (ECB) 25 baz puanlık faiz indirimine gitti. Banka böylece 4 toplantı üst üste faiz indirim kararı alarak daha fazla faiz indirimine yer açtı. BoC sıkılaştırmasını sonlandırırken İsveç Riksbank haftanın başlarında faiz indirimlerine gitti. Çin Merkez Bankası (PBoC) ve Hindistan Merkez Bankası (RBI) da daha gevşek politikalar ve daha yüksek likidite sinyali verdi. Ayrıca, ABD bu ay için faizleri pas geçti. Altın, Mart 2024'ten bu yana en büyük kazancına doğru ilerliyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...

FED PAS GEÇTİ

2025'in ilk faiz kararını duyuran ABD Merkez Bankası (Fed), piyasa beklentilerine uygun olarak faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. Fed, faiz oranlarını yüzde 4.25 ile yüzde 4.5 aralığında sabit bıraktı. Fed, 2024'ün son toplantısında faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 4.25-4.50 aralığına indirmişti. ABD'de Aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 2.9 ile beklentilere uygun gerçekleşti.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Ons altın güvenli liman alımları ile yükselirken gram altın yurt için piyasalarda rekor üzerine rekor kırdı. Dün güne 3170 liradan başlayan altın, gün içinde 3202 liraya kadar yükseldi. Gram altın cuma günü Kapalıçarşı piyasalarında 3.189,69 seviyelerinden işlem görüyor.

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