Giriş Tarihi: 31.01.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
12:18
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın için kritik tarih belli oldu: Yeni rekorlar geliyor! İşte detaylar...
Gram altın zayıf dolar ve ABD enflasyonuna ilişkin belirsizliklerle rekor kıran ons altından aldığı destekle hızlı yükselişine devam etti.Temmuz ayından itibaren 4 bin lira üzeri seviyelerin konuşulduğu gram altın küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle yönünü yeniden belirleyecek. İşte altın fiyatları için tahminler ve takip edilecek seviyeler...