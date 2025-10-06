ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın yeniden rekor kırdı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli ekonomik verilerin yayımlanması gecikti. Zayıflayan işgücü piyasaları FED'in faiz indirimleri konusunda umutlandırdı. Piyasalar şu anda Ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık %95 ihtimalle bekliyor. Aralık ayında ise benzer bir hareket olasılığını %84 olarak fiyatlıyor. Bu yıl şimdiye kadar külçe altın, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik, daha fazla faiz indirimi beklentisi, merkez bankalarının alımları ve ETF girişlerinin teşvikiyle neredeyse %50 değer kazandı.