ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın yeniden rekor kırdı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:14 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:18

Altın fiyatları, ABD hükümetinin uzun süreli kapanacağına dair endişelerle rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde 3.900 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. ABD'de bir dizi ekonomik verinin açıklanmasıyla emtia piyasaları yeniden şekillenecek. Ons altından destek alan gram altın da rekor seviyelere yükseldi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte detaylar...

Altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle rekor üzerine rekor kırıyor. Gram altın 6 Ekim Pazartesi günü yeni rekor seviyeleri test etti. ABD ekonomisinde yaşanan gelişmeler değerli metal fiyatlarında etkili olmaya devam ediyor. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ABD hükümetinin uzun süreli kapanması konusunda endişeler artarken güvenli liman alımlarını hızlandıran yatırımcıların etkisi ile ons altın, 3.900 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Cuma günü ABD senatosunun aldığı karar nedeniyle hükümetin kapanması bu haftaya kadar uzatıldı. Bu hamle ise piyasalarda tedirginliği artırdı. Güvenli liman alımları hızlandı.

Eylül ayı tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere önemli ekonomik verilerin yayımlanması gecikti. Zayıflayan işgücü piyasaları FED'in faiz indirimleri konusunda umutlandırdı. Piyasalar şu anda Ekim ayında 25 baz puanlık bir indirim olasılığını yaklaşık %95 ihtimalle bekliyor. Aralık ayında ise benzer bir hareket olasılığını %84 olarak fiyatlıyor. Bu yıl şimdiye kadar külçe altın, artan ekonomik ve jeopolitik belirsizlik, daha fazla faiz indirimi beklentisi, merkez bankalarının alımları ve ETF girişlerinin teşvikiyle neredeyse %50 değer kazandı.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Gram altın fiyatları da ons altındaki rekor seviyelere eşlik etti. Gram altın 6 Ekim tarihinde 5 bin 276 lira seviyelerini gördü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.284,07

SATIŞ: 5.284,67

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.839,00

SATIŞ: 8.898,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 34.345,72

SATIŞ: 35.020,15

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 35.249,00

SATIŞ: 35.479,00