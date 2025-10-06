Giriş Tarihi: 06.10.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:18
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Gram altın yeniden rekor kırdı: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Altın fiyatları, ABD hükümetinin uzun süreli kapanacağına dair endişelerle rekor kırmaya devam ediyor. Ons altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde 3.900 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. ABD'de bir dizi ekonomik verinin açıklanmasıyla emtia piyasaları yeniden şekillenecek. Ons altından destek alan gram altın da rekor seviyelere yükseldi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu? İşte detaylar...