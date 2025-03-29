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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, ilk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 11:57 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:05

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, ilk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

Altın, rekor üzerine rekor kırarken yatırımcının gözü sürekli yükselen fiyat tablosunda. Gram altın ons altından aldığı destekle sürekli olarak yükselen bir trend yakaladı. Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe dikkat çeken Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, ilk kez altın alacakları çok net uyardı. Peki, elinde altın olan yatırımcı ne yapmalı? İşte detaylar…

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, ilk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

Altın fiyatları küresel gelişmelerden destek alarak son zamanların en hızlı artışlarını kaydetti. Ons altın 3 bin 80 dolar seviyelerinin üzerine çıkarken altının gram fiyatı 3 bin 700 bandındaki hareketlerine devam ediyor. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın almak ya da elindeki altını satmak isteyenler için önemli uyarılarda bulundu.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, ilk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

BU HAFTA YÜZDE 2 YÜKSELDİ

Altın fiyatları cuma günü ons başına 3.080 doların üzerine çıktı. Yatırımcıların ABD Başkanı Trump'ın yeni tarifelerinin tetiklediği küresel ticaret savaşı korkularıyla güvenli liman olarak gördükleri altına yöneldi.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, ilk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

Altın, tarifeler, ticaret anlaşmazlıkları ve jeopolitik riskler konusundaki endişeler nedeniyle bu hafta yaklaşık %2 yükselerek üst üste dördüncü haftalık artışını kaydetti. Ayrıca şubat ayı ABD çekirdek enflasyonu beklentilerin üzerinde %0,4 arttı. Fed, faiz oranlarını sabit tutarken, piyasalar yıl sonuna kadar 63 baz puanlık indirim bekliyor. Trump'ın 2 Nisan'daki yaklaşan karşılıklı tarife planları enflasyon endişelerine ve ticaret gerginliklerine katkıda bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, ilk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

YÜZDE 17 GETİRİ SAĞLADI

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin beklentilerini ahaber canlı yayınında açıklayarak "Ons altın yıl başından bu yana yüzde 17 getiri sağladı. Ticaret savaşlarının resmen başlaması burada önemli bir etkiye neden oldu" dedi. Memiş altında bir yıllık sürede beklenen fiyatların 3 aylık sürede gerçekleştiğini ifade etti.

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! İslam Memiş nisan ayına işaret etti, ilk kez altın alacakları uyardı: Gram altın 4 bin 500 lira olacak mı?

İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti:

440 DOLAR YÜKSELDİ

İlk kez altın alacak ya da altın alımı için fırsat kollayanlar için bu seviyelerin uygun olmadığını düşünüyoruz. Ons altının 3 aylık süreçte yüzde 17'lik getirisi var. 440 dolar civarında yükseldi. Teknik bir düzeltme hareketi gelmedi. Bu aşağı doğru teknik düzeltmeleri yapmadan yükselişlerine devam etme ihtimali zor.