Giriş Tarihi: 12.08.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 12.08.2025
11:11
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yüzde 1,6'lık kayıp sonrası toparlanma: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın altın külçelerine gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla dün yüzde 1,6 geriledi. Ons altın spot piyasalarda 3 bin 347 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasasında 4 bin 376 lira oldu. Trump'ın Çin tarifelerini 90 gün uzatacağını açıklaması piyasalardaki gerilimi azalttı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…