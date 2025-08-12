ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yüzde 1,6’lık kayıp sonrası toparlanma: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin İsviçreli bir rafineriye 31 Temmuz tarihli mektubunda 1 kilogram ve 100 onsluk altın külçelerinin pahalı tarifelere tabi tutulacağını bildirmesinin ardından, altın piyasası geçen hafta sonu önemli bir dalgalanma yaşadı. ABD Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi bugün saat 15:30'da açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,8 artması beklenirken, bir önceki ay bu oran yüzde 2,7 oldu.