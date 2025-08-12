Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 11:11

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Yüzde 1,6'lık kayıp sonrası toparlanma: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın altın külçelerine gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla dün yüzde 1,6 geriledi. Ons altın spot piyasalarda 3 bin 347 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatları Kapalı Çarşı piyasasında 4 bin 376 lira oldu. Trump'ın Çin tarifelerini 90 gün uzatacağını açıklaması piyasalardaki gerilimi azalttı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte detaylar…

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının ardından geriledi. Salı gününe ons ve gram altın toparlanarak başladı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTINA GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANMAYACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Trump açıklamasında "ABD Başkanı Donald J. Trump'tan açıklama: Altına tarife uygulanmayacak" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARI YÜZDE 1,6 GERİLEDİ

Altının gümrük vergilerine dahil olacağı endişesi ile altın dün yüzde 1,6 geriledi. Ons altın bir önceki seanstaki sert gerileme sonrası salı gününe 3 bin 340 seviyelerinden başladı. Yatırımcılar Fed'in faiz oranı patikasını belirleyecek ABD enflasyon verilerini bekliyor.

ABD Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin İsviçreli bir rafineriye 31 Temmuz tarihli mektubunda 1 kilogram ve 100 onsluk altın külçelerinin pahalı tarifelere tabi tutulacağını bildirmesinin ardından, altın piyasası geçen hafta sonu önemli bir dalgalanma yaşadı. ABD Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi bugün saat 15:30'da açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,8 artması beklenirken, bir önceki ay bu oran yüzde 2,7 oldu.

Öte yandan ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri 90 gün uzatacağını açıklaması piyasaların hararetini aldı. Yatırımcılar, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacak görüşmeyi bekliyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın güne yüzde 0,3 yükselişle başlamasının ardından 4 bin 377 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.392,25
SATIŞ: 4.392,74

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 7.164,00
SATIŞ: 7.220,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 28.162,32
SATIŞ:28.710,75

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 28.559,00
SATIŞ:28.738,00