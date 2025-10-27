Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinde 5 bin dolar tahmini: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 27.10.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 13:30

Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinde 5 bin dolar tahmini: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz salı günü yaşanan satış baskısının ardından yüzde 5'ten fazla düşerek rekorunun gerisine düştü. Haftayı kayıpla kapatan ons altın pazartesi günü de değer kaybetmeye devam etti. ABD-Çin müzakerelerinde yaşanan ılımlı seyir fiyatlar üzerinde baskı oluştururken FED faizlerinde gevşemeye gidileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Altın fiyatlarında değer kayıpları sürerken bankacılık devinden 5 bin dolar tahmini geldi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

Altın fiyatları artan gerilimlerle tarihi rekorları gördükten sonra jeopolitik risklerin azalması ve kar satışları ile düşüşe geçti. Ons altın 4 bin 60 doların altına gelirken gram altın fiyatı da benzer bir değer kaybı yaşadı. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARINDA MALEZYA GÖRÜŞMELERİ ETKİSİ

Ons altın fiyatları pazartesi gününü yüzde 1'lik düşüşle kapatarak ons başına 4 bin 60 dolara geldi. ABD ve Çin arasında Malezya'da gerçekleşen görüşmeler güvenli liman varlıklarına olan talebin düşmesine neden oldu. Malezya'da 2 gün süren görüşmelerin ardından taraflar bazı ürünlerin vergileri konusunda ön anlaşmaya vardı.

FED KARARLARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası FED 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak. ABD TÜFE verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politika faizlerini sabit tutması ise yine beklentiler arasında. Düşüşe rağmen külçe altın, ekonomik ve jeopolitik belirsizlik, ABD'deki faiz indirimi beklentileri, güçlü merkez bankası alımları ve devam eden ETF girişlerinin desteğiyle yıl başından bu yana yüzde 55 arttı.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Gram altın serbest piyasalarda 6 bin liranın üzerini gördükten sonra küresel gelişmelerle geri çekildi. Gram altın Kapalı Çarşı piyasalarında 5 bin 899 lira seviyelerinden işlem görüyor.

BANKACILIK DEVİNDEN TAHMİN

İngiliz merkezli HSBC Global'den altın fiyatlarına yönelik çarpıcı tahminler geldi. HSBC Global, altın fiyatlarının 2026'da ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyredeceğini, yılın başında ise 5 bin dolara kadar yükselebileceğini öngördü.

Altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) olan güçlü ilginin sürdüğüne dikkat çeken HSBC'ye göre bu ilginin ana kaynakları arasında Çin Merkez Bankası (PBOC) ve diğer Asya merkez bankaları bulunuyor. Banka, Hindistan ve Çin gibi büyük piyasalarda artan altın ETF talebinin, yüksek likidite sayesinde yerel hisse senedi alımlarını olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

HSBC'ye göre, merkez bankalarının alımları, yatırımcıların güvenli liman talebi ve ETF girişleri, önümüzdeki dönemde altının yükseliş trendini destekleyen temel unsurlar olmaya devam edecek.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.766,39
SATIŞ: 5.771,98

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 9.383,00
SATIŞ: 9.473,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 37.416,00
SATIŞ: 37.718,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 36.904,91
SATIŞ: 37.633,30