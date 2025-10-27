Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinde 5 bin dolar tahmini: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?

FED KARARLARI BEKLENİYOR

ABD Merkez Bankası FED 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıda faiz kararını açıklayacak. ABD TÜFE verilerinin beklenenden düşük gelmesinin ardından Fed'in faiz oranlarını 25 baz puan düşürmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın politika faizlerini sabit tutması ise yine beklentiler arasında. Düşüşe rağmen külçe altın, ekonomik ve jeopolitik belirsizlik, ABD'deki faiz indirimi beklentileri, güçlü merkez bankası alımları ve devam eden ETF girişlerinin desteğiyle yıl başından bu yana yüzde 55 arttı.