Giriş Tarihi: 27.10.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 13:30
Altın fiyatları yeniden yükselecek mi? Bankacılık devinde 5 bin dolar tahmini: Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?
Altın fiyatları geçtiğimiz salı günü yaşanan satış baskısının ardından yüzde 5'ten fazla düşerek rekorunun gerisine düştü. Haftayı kayıpla kapatan ons altın pazartesi günü de değer kaybetmeye devam etti. ABD-Çin müzakerelerinde yaşanan ılımlı seyir fiyatlar üzerinde baskı oluştururken FED faizlerinde gevşemeye gidileceğine yönelik beklentiler güçlendi. Altın fiyatlarında değer kayıpları sürerken bankacılık devinden 5 bin dolar tahmini geldi. Gram altın, çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını kaç TL oldu?