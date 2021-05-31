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Haberler Galeri Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 31.05.2021 18:16 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 18:36

Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, özellikle koronavirüs salgını sürecinde önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın fiyatları son haftalarda hareketli seyrederken, bu haftanın da ilk işlem gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 'dan gelen son verilere göre altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Aşağıda, canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri yer alıyor.

Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Hem küçük hem de büyükölçekli yatırımcılar, ile ilgili gelişmeleri ve dönemlik grafikleri yakından takip ediyor. Altın fiyatları son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Altın alış satış işlemi gerçekleştirecek olanlar, "31 Mayıs bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, 'dan güncel bilgiler gelirken, altın fiyatlarındda son durum yer alıyor. BU verilere göre, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira seviyesinde seyrediyor? İşte, 31 Mayıs tarihli 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 471,89

SATIŞ: 504,14

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Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.436,00

SATIŞ: 3.548,00

Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.450,00

SATIŞ: 3.502,00

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Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.328,67

SATIŞ: 3.396,18

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