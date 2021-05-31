Altın fiyatlarında son dakika haberleri: 31 Mayıs Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusu yatırımını bu yönde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın, özellikle koronavirüs salgını sürecinde önemli bir yatırım aracı olarak görülüyor. Altın fiyatları son haftalarda hareketli seyrederken, bu haftanın da ilk işlem gününde altın fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kapalıçarşı'dan gelen son verilere göre altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Aşağıda, canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika verileri yer alıyor.