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Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:04

Altın gram fiyatı tarihi rekoruna koştu! Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı: Fed faiz kararı ne olacak?

Ons altın fiyatları, 2000 dolar psikolojik direcini kırarak 1 yılın zirvesine yükselirken buradan esen rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı da tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel bankacılık sektöründeki risklerin bir resesyona neden olabileceği endişesi ve Fed'in para politikasında makas değişikliği yapabileceği beklentileri altın fiyatları için destek oldu. Peki Fed faiz kararı ne olacak? Jerome Powell'ın açıklamaları neden önemli? Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...

METE DİRİCE
Altın gram fiyatı tarihi rekoruna koştu! Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı: Fed faiz kararı ne olacak?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe de rekorla başladı. Bir yandan ABD'de başlayan bankacılık krizi Avrupa'da Credit Suisse özelinde takip edilirken bir yandan da Mart ayı Fed faiz kararı için fiyatlamalar piyasalarda izleniyor. Yatırımcıların aklında hep aynı soru var: Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi?

  • Altın fiyatları neden yükseldi?
  • Altın düşecek mi yükselecek mi?
Altın gram fiyatı tarihi rekoruna koştu! Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı: Fed faiz kararı ne olacak?

ALTIN FİYATLARI REKORA DOYMUYOR

Mart ayıyla beraber altın fiyatları ons öncülüğünde yükselişini hızlandırdı. Yeni haftanın ilk gününde ons altın 2000 dolar seviyesini hızla geçerken yurt içinde gram altın fiyatı da buradan esen rüzgarın etkisiyle tüm zamanların zirvesini tazeledi.. Piyasalarda Fed faiz kararı bu haftanın en önemli gündem maddesi olurken, altın yatırımcılarının gözü kulağı Fed faiz kararı ve sonrasında Jerome Powell'dan gelecek açıklamalarda olacak.

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Altın gram fiyatı tarihi rekoruna koştu! Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı: Fed faiz kararı ne olacak?

ALTIN PSİKOLOJİK DİRENCİ DE KIRDI

Ons altın fiyatları 1 yıl sonra 2000 dolar bandını aştı. Ons altın en son bu seviyelerde 10 Mart 2022 tarihinde işlem görmüştü. Ons rüzgarının etkisiyle de gram altın 1215 TL'yi aşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Ons altın en son 19 Nisan 2022 tarihinde bu seviyenin üzerinde işlem görmüştü.

Altın gram fiyatı tarihi rekoruna koştu! Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı: Fed faiz kararı ne olacak?

10 gün önce 1810 dolar bandında hareket eden ons altın yaklaşık yüzde 11 değer kazanırken, aynı dönemde 1100 TL bandında hareket eden gram altın ise yaklaşık 130 TL artışla 1229 TL'nin üzerine yükseldi.

Altın gram fiyatı tarihi rekoruna koştu! Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı: Fed faiz kararı ne olacak?

ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

  • ABD'de 3 bankanın iflası ve bankacılık sektöründe yaşanan krizin Avrupa'da da Credit Suisse üzerinde büyük endişe yaratması yatırımcıları güvenli liman arayışına yöneltti.
  • Yaşanan krize ek olarak Fed'in faiz artırım sürecinde yumuşayacağı beklentisinin artması ve Mart FOMC toplantısı yaklaşması altın fiyatlarına destek oldu.
  • Şubat ayı ABD enflasyon verisi beklentilere paralel yüzde 6'ya geriledi. Bu durum Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatma beklentisini artırdı.
  • ABD ekonomisinde 2023 yılı içerisinde resesyon yaşanabileceği endişesi bankacılık kriziyle beraber iyiden iyiye güçlendi. Yine bu durum altın fiyatları için destek olan bir diğer etmen olarak dikkat çekti.
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