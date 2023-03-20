Altın gram fiyatı tarihi rekoruna koştu! Altın fiyatları psikolojik direnci de kırdı: Fed faiz kararı ne olacak?

Giriş Tarihi: 20.03.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 14:04

Ons altın fiyatları, 2000 dolar psikolojik direcini kırarak 1 yılın zirvesine yükselirken buradan esen rüzgarın etkisiyle altın gram fiyatı da tüm zamanların rekorunu kırdı. Küresel bankacılık sektöründeki risklerin bir resesyona neden olabileceği endişesi ve Fed'in para politikasında makas değişikliği yapabileceği beklentileri altın fiyatları için destek oldu. Peki Fed faiz kararı ne olacak? Jerome Powell'ın açıklamaları neden önemli? Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? İşte piyasalarda fiyatlamalarda öne çıkan gelişmeler ve canlı rakamlar...