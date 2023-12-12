Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

"ALTIN FİYATLARINA GİRİŞ İÇİN BİR FIRSAT DOĞDU"

Ama 2000 dolar seviyesinin altındaki her seviye orta ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar için altın fiyatlarına girişte bir fırsat yakalanmış oldu.