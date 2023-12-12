Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

Altın fiyatları haftaya kar satışı yiyerek başladı. Ons altın 2000 dolar psikolojik direncinin altına yerleşirken gram altın fiyatı buradan ters rüzgarı alarak geriledi. Altın piyasası bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve yarınki Fed faiz kararı açıklamalarına odaklandı. Gelecek veriler öncesi yatırımcısı bu düşüşler için 'Alım fırsatı mı' sorusuna yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki düşüşlere ilişkin 'Bu fırsatlar her zaman gelmez' diyerek dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…