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Haberler Galeri Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu
Giriş Tarihi: 12.12.2023 09:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 09:28

Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

Altın fiyatları haftaya kar satışı yiyerek başladı. Ons altın 2000 dolar psikolojik direncinin altına yerleşirken gram altın fiyatı buradan ters rüzgarı alarak geriledi. Altın piyasası bugün açıklanacak ABD enflasyon verisi ve yarınki Fed faiz kararı açıklamalarına odaklandı. Gelecek veriler öncesi yatırımcısı bu düşüşler için 'Alım fırsatı mı' sorusuna yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki düşüşlere ilişkin 'Bu fırsatlar her zaman gelmez' diyerek dikkat çeken altın yorumlarında bulundu. İşte piyasadaki fiyatlamalarda öne çıkanlar…

Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

Altın gram fiyatı rekorlar serisine son verip yönünü aşağı kırdı. Ons altın tüm zamanların rekorunu kırması sonrası tekrar psikolojik desteğinin altına geriledi. Piyasadaki hareketliliğe dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yorumunda bulundu.

Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

İSLAM MEMİŞ'DEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları tarafında geri çekilmeler sonrası dikkat çeken yorumlarda bulundu.

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Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

ONS ALTIN TÜM ZAMANLARIN REKORUNA İMZA ATTI

İslam Memiş'in açıklamaları ise şöyle gerçekleşti:

"Ons altın fiyatı 1980 dolar seviyesinde. Geçen haftalarda açıkladığım 1980-2000 dolar seviyesine geriledi. Asya piyasalarında geçtiğimiz hafta başı bir operasyon gerçekleşti ve ons altın 2148 dolar seviyesine çıktı.

Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

"ONS 1980 DOLAR DESTEK SEVİYESİ NİHAYET GELDİ"

Agresif yükselişler sonrası 1980 dolar seviyesine çekilme ihtimali var uyarılarım vardı. 1980 dolar destek seviyesi nihayet geldi. Burası da aşağı yönlü kırılırsa 1970 dolar destek seviyesi var.

Altın gram fiyatı satış yedi! İslam Memiş ‘Bu fırsatlar her zaman gelmez’ diyerek duyurdu

"ALTIN FİYATLARINA GİRİŞ İÇİN BİR FIRSAT DOĞDU"

Ama 2000 dolar seviyesinin altındaki her seviye orta ve uzun vadeli yatırımcılar için iyi fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırımcılar için altın fiyatlarına girişte bir fırsat yakalanmış oldu.

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