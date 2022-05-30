Altın fiyatları yeni haftaya 2022 rekorunu tazeleyerek başladı. Geçtiğimz haftanın son işlem günü ons altın tarafındaki yükselişe rağmen dolar/TL'deki düşüşe paralel 963 TL'ye gevşeyen altın gram fiyatı yeni haftada 981 TL'yi aşarak 2022'in zirvesini gördü. Altın, global ekonomilerdeki resesyon riskini fiyatlamaya devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatları için yaşanan bu hareketlilik sonrası Kapalıçarşı'da en çok canlı gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik altın fiyatı ve Cumhuriyet altını takip ediliyor. İşte altın yatırımcıları için son dakika gelişmelerle beraber en güncel altın fiyatları...