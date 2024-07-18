Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan negatif enflasyon ve Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme olasılığı ile yükselişini güçlendirdi. Öte yandan Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentileri de yükselişleri destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekti. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu?