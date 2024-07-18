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Haberler Galeri Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:09

Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini hızlandırdı. Ons altın 2.500 dolar psikolojik bandına yakınsarken, altın gram fiyatı buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. Yıllık bazda ONS tarafında yüzde 20'lik prim dikkat çekerken, gram altın ise yatırımcısına yüzde 34 kazandırdı. Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve 18 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ABD enflasyon verisinin beklenenden iyi gelmesi Fed'in faiz indirimlerine erken başlayabileceği beklentisini artırdı. Bu durum altın fiyatları için destekleyici oldu. Ons altın 2500 dolar bandı sınırına kadar yükselirken, gram altın buradan aldığı destekle 2642 TL'ye kadar yükseldi. Bu rakam serbest piyasada 2800 TL'ye kadar çıktı.

Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan negatif enflasyon ve Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönme olasılığı ile yükselişini güçlendirdi. Öte yandan Fed'in bu yıl faiz indirimine gideceği beklentileri de yükselişleri destekleyen bir diğer unsur olarak dikkat çekti. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu?

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Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

ABD'de açıklanan enflasyon verisi sonrası altın piyasası hareketlendi.

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.625,34
SATIŞ(TL) 2.625,80

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Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.280,00
SATIŞ(TL) 4.349,00

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Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.406,12
SATIŞ(TL) 2.429,99

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