Giriş Tarihi: 18.07.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
10:09
Altın fiyatları ralli yaptı! YENİ REKOR: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar?
Altın fiyatları yükselişini hızlandırdı. Ons altın 2.500 dolar psikolojik bandına yakınsarken, altın gram fiyatı buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. Yıllık bazda ONS tarafında yüzde 20'lik prim dikkat çekerken, gram altın ise yatırımcısına yüzde 34 kazandırdı. Cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri ve 18 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları...