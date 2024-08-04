Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
12:05
Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Bakan Kurum, "Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.