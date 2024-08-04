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Haberler Galeri Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi
Giriş Tarihi: 04.08.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:05

Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 81 ilin valiliğine genelge gönderdi. Bakan Kurum, "Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla 81 ilin valiliğine genelge gönderildi.

Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi"nin, 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına gönderildiğini bildirdi.

Kurum, paylaşımında, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi

ÇOĞUNLUĞUNUN KARARI YETERLİ OLACAK

Ortak otoparklarda şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı çoğunluğunun kararı yeterli olacak Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da uygulama esaslarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle site ve apartmanlarda elektrikli araç şarj ünitesi kurulumu koşulları kolaylaştırıldı. Bu kapsamda, ortak alanlarda kat maliklerinin çoğunluğunun kararı yeterli olacak. Bağımsız bölümlerde kurulacak üniteler için ise çoğunluk kararı aranmayacak.

İnşa ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulum işlemlerinin "ortak alanlarda inşaat yapılması" kapsamında olmadığı için maliklerin beşte dördünün rızasına ihtiyaç duyulmayacak.

Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu kolaylaştırılacak. Ortak otopark alanlarında şarj ünitesi kurulması için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun kararı yeterli olacak.

Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi

TİCARİ İŞLETME AMAÇLI İSTASYONLAR BU KAPSAMDA OLMAYACAK

Ortak alan olmayan, bağımsız bölümlerin eklentisindeki otoparklarda ise mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmaması ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanların etkilenmemesi durumunda kat malikleri kurulu kararına gerek duyulmayacak.

Site ve apartmanların otoparklarında kurulacak üniteler için mutlaka ilgili elektrik kurumunun olumlu görüşü alınacak. Ünitelerin, yapımında elektrikle ilgili diğer tüm mevzuata uyulması ve Şarj Hizmeti Yönetmeliğine uygun olması gerekecek.

Kat malikleri haricinde site veya apartman dışına hizmet vermeye yönelik ticari işletme amaçlı istasyonlar bu kapsamda olmayacak.

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