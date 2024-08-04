Apartman ve sitelere de kuruluyor! Bakan Kurum açıkladı: 81 ilin valiliğine genelge gönderildi

"YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi"nin, 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığına gönderildiğini bildirdi.

Kurum, paylaşımında, "Daha temiz bir çevre, çevre dostu bir ulaşım anlayışı için apartman ve sitelerde elektrikli araç şarj ünitelerinin yaygınlaşmasını kolaylaştırıyoruz. Genelgemizi 81 ilimize gönderdik. Kararlıyız, 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ulaşacağız ve yeşil dönüşümü hep birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.