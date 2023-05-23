Giriş Tarihi: 23.05.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 08:00

Apple'dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye, cihazlarının ülkemizdeki satış fiyatlarına uyguladığı zamla beraber gündemdeki yerini aldı. Dünyanın en çok tercih edilen teknoloji devi markasının bu hamlesi sonrası ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL olurken, en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL'ye yükseldi. Hal böyleyken ise "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 yeni ve zamlı Apple iPhone (11, 12,13, 14 Pro Pro Max) modelleri fiyat listesi ve zam haberinin detayları.