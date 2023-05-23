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Haberler Galeri Apple'dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 23.05.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 08:00

Apple'dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Apple Türkiye, cihazlarının ülkemizdeki satış fiyatlarına uyguladığı zamla beraber gündemdeki yerini aldı. Dünyanın en çok tercih edilen teknoloji devi markasının bu hamlesi sonrası ise en düşük iPhone 14 fiyatı 35.999 TL olurken, en yüksek iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 63.999 TL'ye yükseldi. Hal böyleyken ise "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2023 yeni ve zamlı Apple iPhone (11, 12,13, 14 Pro Pro Max) modelleri fiyat listesi ve zam haberinin detayları.

Apple’dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Gerek piyasa takipçileri gerekse yakın zamanda telefon almayı düşünen vatandaşlar güncel piyasayı yakından takip ediyor. Son olarak, Apple Türkiye'nin geçtiğimiz hafta gelen zammı sonrası ise bu markaya ait ürünler teknolojiseverlerin gündemindeki yerini aldı. Buna göre; Türkiye'de sattığı ürünlerine ortalama yüzde 10 oranında zam yapıldığını duyuruldu ve bu konu sosyal medyada da dikkat çekti. Peki, iPhone 11, 12,13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte yeni ve zamlı 2023 Apple Türkiye iPhone fiyatları…

Apple’dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

İPHONE FİYATLARINA ZAM!

iPhone 13'ün başlangıç fiyatı 29.999 TL
iPhone 13 mini'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL

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Apple’dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 12'nin başlangıç fiyatı 26.999 TL
3.nesil iPhone SE'nin başlangıç fiyatı 18.499 TL

İŞTE ZAM SONRASI SONRASI IPHONE 14 FİYATLARI

En düşük iPhone 14 fiyatı 32.999 TL'den 35.999 TL oldu.

Apple’dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

128 GB'lık iPhone 14 Plus: 39.999 TL
512 GB'lık en yüksek model iPhone 14 Plus: 48.399 TL

Apple’dan iPhone fiyatlarında dikkat çeken zam hamlesi! 2023 iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

iPhone 14 Pro'ların yeni fiyatları ise şöyle:

128 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı: 45.999 TL
256 GB'lık iPhone 14 Pro'nun fiyatı: 48.799 TL

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