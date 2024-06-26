Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
15:05
Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir
Otomobil alacaklar dikkat! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR) uygulama tarihi ülkemizde üretim yapan firmalar için uzatıldı. Böylece GSR kapsamına girmeyen araçların son satış tarihinin ertelendi. Markaların ellerinde araç kalmasın diye kampanyalarını daha da artırması ve rekabetin yoğunlaşması bekleniyor.