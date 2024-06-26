Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir

Bu çerçevede; kazaları azaltmayı amaçlayan ve güncel teknolojiyle uyumlu gelişmiş güvenlik sistemleri, kısa adı Genel Emniyet Yönetmeliği (General Safety Regulation) olan düzenleme ile araçlarda zorunlu hale gelmektedir. Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatı içerisinde yer alan zorunlu uygulamalar ve bu uygulamaların hayata geçirileceği tarihler, ulusal tip onayı ile ülkemizde üretim yapan firmalar nezdinde bağlayıcıdır.

Bu doğrultuda; otomotiv sektörü talepleri de dikkate alınarak, üretimin desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla ilgili Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile ulusal tip onayı ile ülkemizde üretim yapan firmalar için uygulama geçiş tarihi 31/8/2024 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, ithal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi 7/7/2024 olarak tatbik edilmeye devam edecektir.