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Giriş Tarihi: 26.06.2024 15:05 Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 15:05

Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir

Otomobil alacaklar dikkat! Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, otomotiv sektörünü ilgilendiren önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre Genel Güvenlik Yönetmeliğinin (GSR) uygulama tarihi ülkemizde üretim yapan firmalar için uzatıldı. Böylece GSR kapsamına girmeyen araçların son satış tarihinin ertelendi. Markaların ellerinde araç kalmasın diye kampanyalarını daha da artırması ve rekabetin yoğunlaşması bekleniyor.

Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir

GSR kapsamına girmeyen araçların son satış tarihi 7 Temmuz 2024'ten 31 Ağustos 2024 tarihine ertelendi. Otomotiv sektörü güvenlik yönetmeliği uygulama tarihi değişikliği sadece ülkemizde üretim yapan firmalar için geçerli olacak.

Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir

ARABA ALACAKLAR DİKKAT! GSR'NİN UYGULUNMA TARİHİ ERTELENDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile ulusal tip onayı ile ülkemizde üretim yapan firmalar için uygulama geçiş tarihi 31 Ağustos 2024 olarak belirlendiğini, ithal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihinin 7 Temmuz 2024 olarak tatbik edilmeye devam edeceğini açıkladı.

Otomotiv sektörünün gelişmiş güvenlik sistemlerine uyumuna yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir

İNDİRİMLİ KAMPANYALAR ARTABİLİR

Ayrıca tip onay mevcut M1, N1, O1 ve O2 araç kategorilerindeki yeni imal edilecek araç, kasam ve ayrı teknik ünite cümlesi de yönetmeliğe eklendi.

Markalar zorunluluk tarihi yaklaştığı için ellerinde araç kalmasın diye kampanyalar düzenleyip donanımsız araçlarını ucuz fiyattan satmaya çalışıyor.

Bundan sonraki süreçte zaman genişlediği için kampanyaların daha da artması ve rekabetin yoğunlaşması bekleniyor.

Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Yönetmelik değişikliğine açıklık getirdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan mevzuat çalışmalarında; otomotiv sanayimizin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması ve bu sayede karayollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Otomobil sahibi olmak isteyenler dikkat! Tarih uzadı: İndirimli kampanyalar artabilir

Bu çerçevede; kazaları azaltmayı amaçlayan ve güncel teknolojiyle uyumlu gelişmiş güvenlik sistemleri, kısa adı Genel Emniyet Yönetmeliği (General Safety Regulation) olan düzenleme ile araçlarda zorunlu hale gelmektedir. Diğer taraftan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan tip onay mevzuatı içerisinde yer alan zorunlu uygulamalar ve bu uygulamaların hayata geçirileceği tarihler, ulusal tip onayı ile ülkemizde üretim yapan firmalar nezdinde bağlayıcıdır.

Bu doğrultuda; otomotiv sektörü talepleri de dikkate alınarak, üretimin desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla ilgili Yönetmelik'te yapılan değişiklik ile ulusal tip onayı ile ülkemizde üretim yapan firmalar için uygulama geçiş tarihi 31/8/2024 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, ithal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi 7/7/2024 olarak tatbik edilmeye devam edecektir.

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