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tarafından geliştirildi! "Bitirici, yok edici!"

tarafından geliştirilen ve 'nin Vuran aracına entegre edilen 120 milimetre havan silah sistemi kullanıcı birliğe ulaştı. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen ve Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti. Farklı tipteki araçlara ve sabit tesislere entegre edilebilen ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar'ın, yurt içinden ve dışından yoğun talep görmesi bekleniyor

AA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 01.02.2019 12:02 Güncelleme Tarihi: 01.02.2019 13:05
ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Türkiye'nin ilk milli otomatik havan silah sistemi Alkar, 'nin çok amaçlı zırhlı aracı Vuran'a entegre edilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

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ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, çeşitli platformlarda kullanılabilen silah sistemleri geliştirerek üreten , modern piyadenin vazgeçilmez unsurlarından olan otomatik havan konusunda yürüttüğü çalışmalarda sona geldi.

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ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

"Mehmetçik'in yeni süngüsü" olarak nitelendirilen 120 milimetre havan silah sistemi Alkar, tarafından tamamen özgün olarak geliştirildi. İlk kez 2017'deki 13. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda sergilenen Alkar, geçen sürede bir dizi teste tabi tutularak göreve hazır hale getirildi.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Daha sonra 'nin Vuran aracına entegre edilen Alkar, görev yerine, geliştirip üreten ekip tarafından uğurlandı. Kullanıcı eğitimleri tamamlanan Alkar, yapılan son atışlı testlerde başarısını ortaya koydu. "Bitirici, yok edici" anlamına gelen Alkar ismi verilen sistem, kullanıcı personel tarafından yapılan atışlı gösterimde hedefleri tam isabetle yok etti.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Atışlı eğitimlerde izleme heyetinin beğenisini kazanan Alkar, 120 milimetre havan silah sistemi, son kontrollerin tamamlanmasıyla kullanıcı birliğine ulaştı.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Yoğun talep bekleniyor

Alkar, ilk milli otomatik havan silah sistemi olma özelliğini taşıyor. Rakiplerine oranla atış yükünü daha fazla sönümleyerek 4X4 dahil birçok farklı tipteki araca ve sabit tesise entegre edilebilen Alkar'ın, yakın dönemde yurt içinden ve dışından yoğun talep görmesi bekleniyor.

ASELSAN tarafından geliştirildi! Bitirici, yok edici!

Dünyada çok az örneği olan araç üstü 120 milimetre havan silah sisteminin güvenlik güçlerine kazandırılması, 'ın silah sistemleri alanında ulaştığı teknolojik gelişimin önemli göstergelerinden biri oldu.

Her koşulda görev yapabiliyor

Geri tepme mekanizmasının atış sırasında platforma aktarılan atış yükünü en aza indirmesi sayesinde Alkar'ın entegre edilebileceği araç çeşitliliği artıyor. Yivli ve yivsiz namlu çeşidine göre 1,5-8 kilometre menzile ulaşabilen Alkar, 1 dakikadan kısa sürede atışa, 10 saniyeden kısa sürede de mevzi değiştirmeye hazırlanabiliyor.

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