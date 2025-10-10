Ateşkes kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altında yükseliş trendi sürecek mi?

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:17 Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 11:32

Finans Analisti İslam Memiş, ateşkes kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandığını belirterek, "Dün akşam kârlı satışlar başladı. Kârlı satışlar kalıcı mı, geçici mi? gibi belirsizlikler devam ediyor. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 5 bin 628 lira seviyesinde, ONS altın uluslararası piyasalarda 3 bin 963 dolar seviyesinde. Uzun vaadeli yükseliş beklentimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

SABAH EKONOMİ SERVİSİ
Ateşkes kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ TRENDİ SÜRECEK Mİ?

Finans Analisti İslam Memiş, Gazze'deki ateşkes kararının ardından piyasalardaki son durumu değerlendirdi. Memiş, altın fiyatlarına işaret ederek "Altın fiyatları özellikle son bir aydır düzeltme yapmadan yükseliş trendindeydi. Çok agresif yükseldi. Gram altın 5 bin 900 lira seviyesine yükselirken, uluslararası piyasalarda ONS altın 4 bin 57 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün akşam karlı satışlar başladı. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 5 bin 628 lira seviyesinde, ONS altın uluslararası piyasalarda 3 bin 963 dolar seviyesinde" dedi.

ALTINDA KÂRLI SATIŞLAR KALICI MI, GEÇİCİ Mİ?

Alış-satış tablosuna işaret eden Memiş, "Kısmen bir satış var. Teknik olarak takip edeceğimiz destek seviyeleri var. Mesela ONS altın tarafında 3 bin 900 dolar ilk takip edeceğimiz destek seviyesi. Daha sonra 3 bin 850 gibi destek seviyelerini takip edeceğiz. Ama belirsizlik devam ediyor. 'Kârlı satışlar kalıcı mı, geçici mi?' gibi belirsizlikler devam ediyor. Jeopolitik gelişmeler, savaş ortamı altın fiyatını yükselten nedenlerden bir tanesiydi. Şimdi Orta Doğu'da Türkiye'nin de önderliğinde başarılı bir anlaşma imzalandı. Ama piyasalarda temkinli bekleyiş devam ediyor. Bu anlaşma Netanyahu tarafından sabote edilecek mi? Burada yine bir gerginlik ve belirsizlik bulunuyor" diye konuştu.

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini belirten Memiş, "Yatırımcıların orta ve uzun vadeli trende odaklanması lazım. Merkez bankalarının alımları devam ediyor. Fiziki talep devam ediyor. Bu da 2026 yılında altın fiyatını destekleyen faktörler arasında. 2026 yılında yine ons altın 4 bin 250 dolar beklediğimiz seviye. Gram altında ise 6 bin 350 rakamları beklemeye devam ediyoruz. Alım yapacak veya panik olan vatandaşın şuna dikkat etmesi lazım. Çok hızlı yükseldi ve teknik olarak düzeltme ihtiyacı var. Bu 1 hafta sonra olabilir, 2 hafta sonra olabilir veya 1 ay sonra olabilir. Burada belirsizlik devam ediyor. Burada panik yaparak ekstradan bir alım yapmak biraz daha riskli görünüyor. Genel trend yukarı yönlü. Uzun vadeli yükseliş beklentimiz devam ediyor ama kısa vaadede teknik olarak düzeltmelere ve düşüşlere ihtiyaç var. Yine bir düşüş yaşanabilir" açıklamasında bulundu.

"PİYASALARDAKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ"

Memiş, destek seviyelerinin takip edileceğini söyleyerek "Belirsizlik devam ettiği gibi aşağıda destek seviyelerimiz var. Bu düşüşlerin devam edip etmeyeceği gelen haber akışlarına bağlı olacak. Çin tatildeydi. Tatil bitti. Çin'in alımlarını takip edeceğiz ama şuandaki pozisyon kârlı satışların devam ettiği yönünde" ifadelerini kullandı.

DOLAR VE EURO'DA SON DURUM NE?

Dolar ve euroya işaret eden Memiş, "Dolar ve euroda seviye stabil. Dolar şu anda 41 lira 92 kuruş seviyesinde sakin. Euro bu hafta değer kaybetti. Dolar ise bu hafta değer kazandı. Bu hafta dolara kıyasla euro daha ucuz kaldı" dedi.

"GÜMÜŞ, ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

Gümüş fiyatındaki son durumu aktaran Memiş, "Gümüş tarafında da agresif yükselişler görmüştük. Gümüş tarafında da karlı satışların devamını gözlemliyoruz. Ama ons ve gram gümüş bugün yine 67 lira seviyesinde. Türkiye'de altın çok sevilse de, birincilik gümüşte. Gümüş, altını tahtından etti. 2,5 primlere güne başladı. Tarihi zirveler. 2026 yılında gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek" şeklinde sözlerini tamamladı.