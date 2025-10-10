Giriş Tarihi: 10.10.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 11:32
Ateşkes kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altında yükseliş trendi sürecek mi?
Finans Analisti İslam Memiş, ateşkes kararının ardından piyasalarda hareketlilik yaşandığını belirterek, "Dün akşam kârlı satışlar başladı. Kârlı satışlar kalıcı mı, geçici mi? gibi belirsizlikler devam ediyor. Şu anda serbest piyasalarda gram altın 5 bin 628 lira seviyesinde, ONS altın uluslararası piyasalarda 3 bin 963 dolar seviyesinde. Uzun vaadeli yükseliş beklentimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.