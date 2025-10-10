Ateşkes kararı piyasaları nasıl etkiledi? Altında yükseliş trendi sürecek mi?

ALTIN ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini belirten Memiş, "Yatırımcıların orta ve uzun vadeli trende odaklanması lazım. Merkez bankalarının alımları devam ediyor. Fiziki talep devam ediyor. Bu da 2026 yılında altın fiyatını destekleyen faktörler arasında. 2026 yılında yine ons altın 4 bin 250 dolar beklediğimiz seviye. Gram altında ise 6 bin 350 rakamları beklemeye devam ediyoruz. Alım yapacak veya panik olan vatandaşın şuna dikkat etmesi lazım. Çok hızlı yükseldi ve teknik olarak düzeltme ihtiyacı var. Bu 1 hafta sonra olabilir, 2 hafta sonra olabilir veya 1 ay sonra olabilir. Burada belirsizlik devam ediyor. Burada panik yaparak ekstradan bir alım yapmak biraz daha riskli görünüyor. Genel trend yukarı yönlü. Uzun vadeli yükseliş beklentimiz devam ediyor ama kısa vaadede teknik olarak düzeltmelere ve düşüşlere ihtiyaç var. Yine bir düşüş yaşanabilir" açıklamasında bulundu.