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Haberler Galeri Avrupa'nın en güzel 30 kasabası sıralandı! Listede Türkiye'den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var
Giriş Tarihi: 02.09.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 05.12.2021 10:56

Avrupa'nın en güzel 30 kasabası sıralandı! Listede Türkiye'den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

Japon Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Avrupa'nın en güzel 30 kasabasını seçti. JATA'nın listesine Türkiye'den ise çok şaşırtan bir kasaba girdi. İşte o liste…

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası sıralandı! Listede Türkiye’den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

En güzel kasabalar arasında Türkiye'den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer bulunuyor. İşte şaşırtan liste...

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası sıralandı! Listede Türkiye’den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

30. Gura Humorului / Romanya

Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

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Avrupa’nın en güzel 30 kasabası sıralandı! Listede Türkiye’den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

29. Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası sıralandı! Listede Türkiye’den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

28. Ohrid / Makedonya

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

Avrupa’nın en güzel 30 kasabası sıralandı! Listede Türkiye’den hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yer var

27. Monsanto / Portekiz

Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

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