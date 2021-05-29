Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı

"KİM ÇEVRECİ, İŞTE BU ORTADA"

100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olmasına dikkat çeken Erdoğan, "Bu da bizim bir başarımız oldu. Tüm radyo vericileri de kutluyoruz, hayırlı olsun. Tek vericiye geçtiğimiz bu dönemde görüntü kirliliğine son verildi. Şartların uygun olduğu yerlerde başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci, işte bu ortada... AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlar ile ortaya koymuş bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, ispat ile oluyor. Bunu yapan biziz. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik." dedi.

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