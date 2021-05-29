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Haberler Galeri Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı
Giriş Tarihi: 29.05.2021 14:33 Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 15:20

'nın en yükseği 'un yeni simgesi açıldı

'nın en yüksek yapısı, 'un yeni simgesi açıldı. Çamlıca Kulesi, yayıncılık hizmetinin yanında seyir kulesi olarak da hizmet verecek.

Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı

Başkan Erdoğan, açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Deniz seviyesinden itibaren 587 metre uzunluğa sahip bu kule 'un en yüksek yapısı ünvanına sahiptir. Dünyada ilk kez 100 radyonun frekansı karışmadan bir yayın yapılabilecek. Kule bünyesindeki sosyal tesislerin Türk turizmine önemli katkılar sağlayacağı açıktır. Emeği geçen tüm kurumları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: DÜN TAKSİM CAMİİ, BUGÜN ÇAMLICA KULESİ'Nİ AÇIYORUZ, BİTMEDİ...

Kuleden yayınlarını sürdürecek haberleşme şirketlerine ve başarılar dileyen Erdoğan, " tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul bu coğrafyanın adeta kalbi durumundadır. İstanbul 81 vilayetin bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Nüfus ve iş gücümüzün 5'te1'ini barındıran İstanbul ihracatımızın yarısı, vergi gelirimizin yarıya yakınını temsil etmektedir. Ekonomiden sanata her alanda en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz, İstanbul böyle bir şehir. Dün Taksim Camii'ni açtık, bugün burada 'ni açıyoruz. Bitmedi, Kanal İstanbul için Haziran ayının sonunda temelini atıyoruz" dedi.

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Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı

"KİM ÇEVRECİ, İŞTE BU ORTADA"

100 kadar radyonun buradan ortak yayın yapıyor olmasına dikkat çeken Erdoğan, "Bu da bizim bir başarımız oldu. Tüm radyo vericileri de kutluyoruz, hayırlı olsun. Tek vericiye geçtiğimiz bu dönemde görüntü kirliliğine son verildi. Şartların uygun olduğu yerlerde başlayarak ülke genelinde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Kim çevreci, işte bu ortada... AK Parti çevreciliğin ispatını bugüne kadar yaptığı yatırımlar ile ortaya koymuş bir partidir. Çevrecilik lafla olmuyor, ispat ile oluyor. Bunu yapan biziz. Milyonlarca ağacı biz ülkemizin dört bir yanına diktik." dedi.

İstanbul yeni simgesi İstanbul Çamlıca Kulesi havadan böyle görüntülendi

Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan kule için 'Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. ışıklandırmalarında da 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem dünyanın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır" diye konuştu.

Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı

Çamlıca Tepesi ve 'un uzun yıllar adeta bir anten çöplüğünün gölgesinde yaşadığını dile getiren Karaismailoğlu, hem görüntü kirliliği hem de insan sağlığına zararlı elektromanyetik etkileri nedeniyle bu antenlerden İstanbul'u ve İstanbulluları kurtarmak gerektiği bilinciyle projeyi başarıyla hayata geçirdiklerini dile getirdi.

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