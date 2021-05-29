Avrupa'nın en yükseği İstanbul'un yeni simgesi Çamlıca Kulesi açıldı

BAŞKAN ERDOĞAN: DÜN TAKSİM CAMİİ, BUGÜN ÇAMLICA KULESİ'Nİ AÇIYORUZ, BİTMEDİ...
Kuleden yayınlarını sürdürecek haberleşme şirketlerine ve başarılar dileyen Erdoğan, "İstanbul tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de dikkatleri üzerinde toplamaktadır. İstanbul bu coğrafyanın adeta kalbi durumundadır. İstanbul 81 vilayetin bayrağının dalgalandığı bir şehirdir. Nüfus ve iş gücümüzün 5'te1'ini barındıran İstanbul ihracatımızın yarısı, vergi gelirimizin yarıya yakınını temsil etmektedir. Ekonomiden sanata her alanda en üst seviyeye ulaşmış başka bir şehir göremezsiniz, İstanbul böyle bir şehir. Dün Taksim Camii'ni açtık, bugün burada Çamlıca Kulesi'ni açıyoruz. Bitmedi, Kanal İstanbul için Haziran ayının sonunda temelini atıyoruz" dedi.