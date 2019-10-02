Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı 'Değişim Başlıyor' sloganıyla hazırlanan ve ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen 'nı geçtiğimiz günlerde açıkladı. YEP'in duyurulmasıyla ve emekli olmak isteyen vatandaşlar da heyecanlandı. YEP'teki emeklilik hamlesiyle, herkese ikinci emeklilik imkanı sağlanacak. Öte yandan Dövizli Bes sistemi ile gurbetçiler yeni emeklilik imkanı kazanacak. İşte YEP'teki ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.10.2019 09:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2019 09:33
Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

Hazine ve Maliye Bakanı 'ın açıkladığı 3 yıllık , cepleri ilgilendirecek pek çok önemli adım içeriyor:

EMEKLİLİK HAMLESİ: Herkese ikinci emeklilik imkanı sağlanacak. sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecek.

Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

GURBETÇİYE YENİ EMEKLİLİK: Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına 'Dövizli BES' uygulaması getirilecek. Eğer bir farklılık yapılmazsa gurbetçiler de 10 yıl ve 56 yaş koşullarını yerine getirdiklerinde BES'te olma hakkına kavuşacak. Gurbetçiye de her ay yüzde 25 devlet katkısı olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

HER ÇOCUĞA KUMBARA HESABI: Vatandaşın Kumbara Hesabı uygulaması ile her doğan çocuğa bir banka veya katılım finans şirketi hesabı açılacak. Böylece tasarruf erken yaşta teşvik edilecek.

Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

MEMURA ÖDÜL: Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek. Başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak 'Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi' kurulacak.



Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

YAPI SANDIĞI GELİYOR: Türkiye Emlak Katılım Bankası bünyesinde uzun vadeli tasarrufu teşvik edecek ve düşük maliyetle konut edinimi sağlayacak 'Yapı Tasarruf Sandığı Sistemi' kurulacak.

Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

HESAPLI ALIŞVERİŞ İMKANI

kapsamında kurulacak mobil uygulama ile vatandaşlara marketlerdeki fiyatları karşılaştırma imkanı sağlanacak. Programa göre; Sera yatırımları teşvik edilecek.

Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

Hal Yasası'yla üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebze-meyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek ve hallerin modernizasyonu sağlanacak. Perakende Yasası'yla gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacak.

BİZE ULAŞIN