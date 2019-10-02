Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!

GURBETÇİYE YENİ EMEKLİLİK: Yurt dışı yerleşik Türk vatandaşlarına 'Dövizli BES' uygulaması getirilecek. Eğer bir farklılık yapılmazsa gurbetçiler de 10 yıl ve 56 yaş koşullarını yerine getirdiklerinde BES'te emekli olma hakkına kavuşacak. Gurbetçiye de her ay yüzde 25 devlet katkısı olacak.



