Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!
Bakan Albayrak YEP'te duyurdu! Herkese ikinci emeklilik geliyor!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Değişim Başlıyor' sloganıyla hazırlanan ve ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen Yeni Ekonomi Programı'nı geçtiğimiz günlerde açıkladı. YEP'in duyurulmasıyla emekli ve emekli olmak isteyen vatandaşlar da heyecanlandı. YEP'teki emeklilik hamlesiyle, herkese ikinci emeklilik imkanı sağlanacak. Öte yandan Dövizli Bes sistemi ile gurbetçiler yeni emeklilik imkanı kazanacak. İşte YEP'teki emeklilik sistemi ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 02.10.2019
09:23
Güncelleme Tarihi: 02.10.2019
09:33