Bakan Kurum: Dünyanın ateşinin çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz

"TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜ ELEŞTİRİYE TABİ TUTMALISINIZ"

Hazreti Mevlana'nın, "Her şey birbirine bağlı, hepimiz bir zincirin halkalarıyız," sözüne atıfta bulunan Bakan Kurum, "Doğaya saygı, popüler bir akım ya da geçici bir trend değil tek kelime ile öze dönüşün simgesi olmalıdır. Tüketim kültürünün zihniyetini temelden eleştiriye tabi tutmalısınız. Bizim tüketim sınırımızı, kredi kartımızın limiti değil doğaya olan sorumluluğumuz belirlemelidir. Paranız, gücünüz, imkanınız olabilir ama bir yandan da doğaya karşı sorumluluğunuz sınırlarınızı belirlemek durumunda. Tek kullanımlık ürünlerden kaçınmamız, geri dönüştürülebilecek her materyalin çöp değil bir enerji kaynağı olduğunu görmemiz gerekiyor. Kullan at değil, kullan dönüştür. Geri dönüştürülebilecek her materyalin çöp değil enerji kaynağı olduğunu bilelim" diye konuştu.