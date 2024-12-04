Giriş Tarihi: 04.12.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024
18:25
Bakan Kurum: Dünyanın ateşinin çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Halkbank Gençİz Zirvesi'nde gençlere 'sürdürülebilirliği' anlattı. Bakan Kurum, "Bugün küresel ısınmayı 1,5 derecede tutmaya çalışıyoruz. Dünyayı bir insan gibi düşünürsek ateşinin 38 derecenin üstüne çıkmasına engel olmaya çalışıyoruz. Bizler gelecek nesillerimize, sizlere plastikle kaplı bir dünyayı miras bırakmak istemiyoruz" dedi.