Başkan Erdoğan talimatını verdi! İBB durdu Bakanlık bir bir bitiriyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem halkın mağdur olmaması hem de yatırımların hız kaybetmemesi için talimatını verdi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halka hizmette uzak kaldığı bir projeyi daha Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bitiyor. Toplamda 34 kilometre uzunluğunda dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi, Türkiye'nin de en hızlısı olan Kağıthane - İstanbul Havalimanı metro hattı, 22 Ocak 2023 pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan katılımı ile açılacak. Metronun hizmete hızla girmesi için Bakanlık ilklere ve enlere imza attı. İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile ilgili tüm detaylar...