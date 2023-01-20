Başkan Erdoğan talimatını verdi! İBB durdu Bakanlık bir bir bitiriyor

"NE ÖYLE BİR HEYECAN NE DE ÖYLE BİR DERTLERİ VAR"

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) metro çalışmalarında başarısız bir yönetim sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Birinci şart, metroların bir an önce bitirilmesi lazım. İstanbul ulaşım ana planı, bize toplamda 1.100 kilometre metro hattı yapılması gerektiğini söylüyor. Şu an İstanbul'da 284 kilometre işletilen metro hattı var. Bunların da tamamı 2019 yerel seçimleri öncesi yapılmıştı. Sabiha Gökçen bağlantısını bitirdik. İstanbul'un metrolarına bu hafta sonu da 34 kilometre daha ekliyoruz. Önümüzdeki ay 6 kilometre daha ekleyeceğiz. Sırf bizim yaptıklarımızı bitirdiğimizde yaklaşık 380 kilometre oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bitirmesi gereken tam 100 kilometre metro hattı var. Ama maalesef öyle bir heyecan da yok, öyle bir dert de yok.