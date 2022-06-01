Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:29

Benzin ve motorin fiyatı (akaryakıt fiyatları) son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken bu durum brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt benzin fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü benzinin litresine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam yapılmıştı. Özellikle araç sahipleri Haziran ayının ilk gününde "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,06 dolardan işlem görüyor. Peki, Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi? İşte son durum ve detaylar...