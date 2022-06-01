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Haberler Galeri Benzin ve motorin fiyatı (akaryakıt fiyatları) son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 01.06.2022 07:27 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 07:29

Benzin ve motorin fiyatı (akaryakıt fiyatları) son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Piyasalardaki hareketlilik devam ederken bu durum brent petrol fiyatlarını ve dolayısıyla akaryakıt benzin fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü benzinin litresine 1 lira 45 kuruş, motorine ise 1 lira 38 kuruş zam yapılmıştı. Özellikle araç sahipleri Haziran ayının ilk gününde "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 120,06 dolardan işlem görüyor. Peki, Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam gelecek mi? İşte son durum ve detaylar...

Benzin ve motorin fiyatı akaryakıt fiyatları son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin fiyatı son dakika gelişmeleriyle milyonların gündem maddesi olmaya devam ediyor. Brent petrolün piyasadaki iniş çıkışlarıyla paralel olarak zam ve indirim haberleri peş peşe gelirken vatandaşlar "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, akaryakıt, motorin ve benzin fiyatına zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına güncel yanıtı arıyor. Son olarak ise benzin fiyatlarına yeni zam geleceği iddiaları gündemdeki yerini aldı. İşte son durum ve detaylar...

Benzin ve motorin fiyatı akaryakıt fiyatları son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

31 MAYIS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 31 Mayıs güncel pompa fiyatları şöyle;

MAZOT VE BENZİNE ZAM – İNDİRİM HABERLERİ I SON DAKİKA

Benzin ve motorinde yeni fiyat artışları yaşandı. Buna göre brent petroldeki dalgalanma zam olarak geri döndü. Benzinin litre fiyatına 0.70; mazot fiyatlarına 0.97 TL artış yapıldı. İşte son rakamlar…

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Benzin ve motorin fiyatı akaryakıt fiyatları son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOT VE BENZİN FİYATI ANKARA 31 MAYIS

Ankara'da benzin litre fiyatı 24,42 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23,54 TL

Benzin ve motorin fiyatı akaryakıt fiyatları son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOT VE BENZİN FİYATI İZMİR 31 MAYIS

İzmir'de benzin litre fiyatı 24,42 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23,56 TL

Benzin ve motorin fiyatı akaryakıt fiyatları son durum: İstanbul, Ankara ve İzmir 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MAZOT VE BENZİN FİYATI İSTANBUL 31 MAYIS

İstanbul'da benzin litre fiyatı 24,32 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,45 TL

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