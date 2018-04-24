Bitcoin'in fiyatı yeniden 10000 dolara çıktı! Peş peşe tahminler geliyor...

Hatırlanacağı üzere, bitcoin transferlerinin takip edilememesi ve suç aracı olarak kullanılabilmesi nedeniyle hükümetler tarafından sıkı düzenlemelere tabi tutulmaya başlanması, Çin'de madenciliğinin yasaklanması, borsalara yapılan hacker saldırıları,Güney Kore'deki baskınlar, kimi büyük yatırımcıların ilgisinin azalması, bazı büyük bankaların kredi kartıyla Bitcoin alımlarını yasaklaması, Google'ın kripto paralarını göstermeme kararı vb. nedenlerle Bitcoin fiyatı, tarihinin en yüksek seviyesinin görmesinden 2 ay sonra, şubat ayında 6 bin doların altına inmişti.