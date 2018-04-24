Bitcoin'in fiyatı yeniden 10000 dolara çıktı! Peş peşe tahminler geliyor...

Bitcoin fiyatlarındaki yükselişle birlikte altcoin olarak bilinen diğer kripto para birimlerinin değerleri de tırmanyama başladı ve piyasanın toplam değeri 425 milyar dolar oldu ancak 2017 sonunda 20 bin doları Bitcoin ve 2017 yılı sonunda 700 milyar dolara yaklaşan kripto para piyasaları hala tam olarak toparlanabilmiş değil.