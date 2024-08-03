Giriş Tarihi: 03.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
15:14
BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petroldeki hızlı düşüş akaryakıt fiyatları tarafına da yansıdı. Sektör temsilcilerinden benzin fiyatı için sevindiren haber geldi. Benzine indirim gelmesiyle fiyatların 44 liranın altına düşmesi bekleniyor. Peki benzin fiyatı için ne zaman ve ne kadar indirim yapılacak? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...