BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan brent petroldeki hızlı düşüş, ceplere de yansıyacak.

Akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı için gelecek indirim ile düşecek. Peki benzine indirim ne zaman, ne kadar gelecek? Tüm merak edilenler yanıt buldu.