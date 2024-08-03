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Haberler Galeri BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.08.2024 15:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 15:14

BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Benzin ve mazot fiyatı üzerinde etkili olan brent petroldeki hızlı düşüş akaryakıt fiyatları tarafına da yansıdı. Sektör temsilcilerinden benzin fiyatı için sevindiren haber geldi. Benzine indirim gelmesiyle fiyatların 44 liranın altına düşmesi bekleniyor. Peki benzin fiyatı için ne zaman ve ne kadar indirim yapılacak? İşte 3 Ağustos 2024 akaryakıt fiyatları ile birlikte tüm gelişmeler...

BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

Mazot veya benzin fiyatı için indirim bekleyen araç sahiplerini sevindirecek haber geldi. Sektör temsilcilerinden gelen habere göre benzine indirim geliyor. Peki ne zaman? Ne kadar? İşte ayrıntılar...

BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Benzin ve motorin fiyatları üzerinde belirleyici olan brent petroldeki hızlı düşüş, ceplere de yansıyacak.
Akaryakıt fiyatları, benzin fiyatı için gelecek indirim ile düşecek. Peki benzine indirim ne zaman, ne kadar gelecek? Tüm merak edilenler yanıt buldu.

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BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 45,2 TL
Mazot fiyatı: 43,64 TL

BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?

ANKARA

Benzin fiyatı: 45,74 TL
Mazot fiyatı: 44,22 TL

BRENT hızlı düştü! Benzine indirim geliyor: 3 Ağustos 2024 mazot ve benzin fiyatı ne kadar?
İZMİR
Benzin fiyatı: 46,18 TL
Mazot fiyatı: 44,75 TL
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