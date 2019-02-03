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Bu ülkeler altın deposu! Bakın kaçıncı sırada

World Gold Council dünya genelindeki altın verilerini açıkladı. Peki en çok hangi ülkede altın var? Rezervi en yüksek ülkeler hangileri? kaçıncı sırada? İşte ülkelerin altın rezervleri..

Giriş Tarihi: 03.02.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 03.02.2019 18:53
Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

World Gold Council altın verilerini açıkladı. En çok hangi ülkelerde altın var, ilk sırada hangi ülke var, 'de kaç ton altın var ve kaçıncı sırada... İşte tüm bu soruların yanıtı...

Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

35- Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) (Ton): 103.00

34- Romanya (Ton): 103.70

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Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

33- Kore (Ton): 104.40

32- Yunanistan (Ton): 112.90

Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

31- Libya (Ton): 116.64

30- Meksika (Ton): 120.31

Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

29- Güney Afrika (Ton): 125.28

28- İsveç (Ton): 125.72

Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

27- Singapur (Ton): 127.40

26- Tayland (Ton): 152.41

Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

25- Cezayir (Ton): 173.64

24- Venezuela (Ton): 187.57

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