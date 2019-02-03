Bu ülkeler altın deposu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

World Gold Council dünya genelindeki altın verilerini açıkladı. Peki en çok hangi ülkede altın var? Rezervi en yüksek ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte ülkelerin altın rezervleri.. World Gold Council altın verilerini açıkladı. En çok hangi ülkelerde altın var, ilk sırada hangi ülke var, Türkiye'de kaç ton altın var ve kaçıncı sırada... İşte tüm bu soruların yanıtı... 35- Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) (Ton): 103.00 33- Kore (Ton): 104.40 31- Libya (Ton): 116.64 29- Güney Afrika (Ton): 125.28 27- Singapur (Ton): 127.40 25- Cezayir (Ton): 173.64