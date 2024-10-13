Giriş Tarihi: 13.10.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024
13:26
Büyük şirketlere yoğun denetim geliyor! Bakan Şimşek net konuştu: Dürüst mükellefi koruyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dürüst mükellefi koruduklarını vurgulayarak Vergi Denetim Kurulunun (VDK) ülke genelinde büyük şirketlere yönelik yoğun bir denetim programına hazırlandığını belirtti. Bakan Şimşek, "Vergide adalet ve etkinlik ilkemiz çerçevesinde sahada büyük şirketlere yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Dürüst mükellefin her zaman yanında olurken çok kazanan ancak az vergi ödeyen mükellefin de takibini bırakmıyoruz." dedi.