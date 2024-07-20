Çiftçiler dikkat! Tarımsal destekleme ödemeleri yatırıldı: 119 milyon TL...

TARIMSAL DESTEKLEME ÖDEMELERİ HESAPLARDA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hububat-baklagil ve dane mısır desteği 64 milyon 910 bin 785 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği 35 milyon 791 bin 503 lira, düve alım desteği 17 milyon 120 bin, yağlı tohumlu bitkiler desteği 1 milyon 106 bin 112 lira, toprak analiz desteği 177 bin 600 lira olmak üzere toplamda 119 milyon 106 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık" denildi.