Dağ köyünden Katar Sarayı'na ipek halı

"Aynısından 3 tane daha istediler"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Umurbey İpek Üretim ve Tasarım Merkezi Atölyeler Üretim Sorumlusu Mehmet Ünal, ipek halıların bir metrekaresinde bir milyon düğüm, santimetrekaresinde 38 bin koza lifi bulunduğunu ve ortalama 6,5 ayda dokunduğunu belirtti.

Hannover Halı Fuarı'na katıldıklarını, burada ipek halıların çok büyük ilgi gördüğünü aktaran Ünal, "Gelen talepler üzerine Amerika, Avusturya, Fransa, İtalya, Almanya ve Japonya'ya ipek halı sattık. Büyükorhan ilçesinin kırsal Kınık Mahallesi'ndeki atölyede dokunan Dans Eden Kız modelli ipek halı, İstanbullu bir aile tarafından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye hediye edildi." ifadesini kullandı.