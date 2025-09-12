Değerli metallerde yükseliş sürüyor: Gümüş son 14 yılın zirvesinde!

Altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyelerinin kritik olduğunu ifade eden Ergezen, "Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte eğer ABD tarafında özellikle büyümeye yönelik verilerde iyimserlik görürsek burada gümüşteki yükselişin daha da hızlandığını görebiliriz." dedi.

Ergezen, ABD'den ve Çin'den ekonomik toparlanmaya yönelik verilerin gelmesi durumunda altın/gümüş rasyonunun yıl içinde 80'in altına doğru gerileme ihtimali olduğunu belirterek, "Peki bu olası mı diye soracak olursak da baktığımız zaman özellikle ABD'den gelen tarım dışı istihdam verileri zayıftı. Ondan öncekiler keza zayıftı. Geçmişe dönelik revizyonlar bize şunu gösteriyor. Faiz indirimleri olsa bile sanki Fed bir miktar geç kalmış gibi. Bu da ekonomideki yavaşlamanın devam edeceğini göstermekte. Altın/gümüş rasyonunun bir süre mevcut seviyelerde dalgalanmasını bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.