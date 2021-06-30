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Giriş Tarihi: 30.06.2021 09:51 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 09:51

Dev altın rezervi hamleleri hız kazanıyor: Türkiye o illerde altın çıkaracak!

Türkiye son dönemde doğal gaz keşiflerinin yanında yaptığı altın rezervi hamleleri ile dikkat çekiyor. Ağrı'dan gelen altın müjdesinin ardından TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, yeni müjdeler gelebileceğini belirterek "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz" diye konuştu. Bununla beraber, GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poy, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden ocağında 2022 yılının sonunda ilk altını dökmeyi hedeflediklerini açıkladı. Öte yandan dünyanın en çok altın rezervi bulunan ülkeleri belli oldu...

Dev altın rezervi hamleleri hız kazanıyor: Türkiye o illerde altın çıkaracak!

Türkiye, bölgede kartları yeniden dağıtan enerji hamlelerinin ardından, madencilik alanında da gelişimini hızlandırıyor. Son olarak Türkiye'ye altın müjdesi Ağrı'dan gelmiş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, altın rezervi için yeni müjdelerin kapıda olduğunu belirten açıklamalarda bulunmuştu. Gülal, "Kütahya, Çanakkale, Söğüt, Karadeniz ve bu bölgede sondajlarımız var. Bunlardan da olumlu neticeler alıyoruz. Bunların da raporlanmasının ardından yeni müjdelerle beraber halkımızın karşısına çıkmayı ümit ediyoruz" diye konuşmuştu. Son gelen habere göre Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki GÜBRETAŞ Maden Yatırımları AŞ'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden ocağında 2022 yılının sonunda ilk altını dökmeyi hedeflediği ifade edildi.

Dev altın rezervi hamleleri hız kazanıyor: Türkiye o illerde altın çıkaracak!

AĞRI'DA 20 TON ALTIN 3,5 TON GÜMÜŞ BULUNDU

Gülal, Ağrı'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Koza Altın İşletmeleri tarafından Ağrı Mollakara'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini anımsattı.

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Dev altın rezervi hamleleri hız kazanıyor: Türkiye o illerde altın çıkaracak!

YILDA 3,5 TON ALTIN ÜRETİMİ HEDEFLENİYOR

Gelecek yılın sonu itibarıyla altın dökümüne başlamayı öngördüklerini aktaran Gülal, 2023'ten itibaren de yıllık 3-3,5 ton arası altın üretmeyi planladıklarını bildirdi.

Dev altın rezervi hamleleri hız kazanıyor: Türkiye o illerde altın çıkaracak!

"ALTIN MİKTARININ ARTACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ"

Gülal, hem ülke hem de bölge ekonomisi için son derece kıymetli ve anlamlı bir tesisin Mollakara'da inşa edileceğini belirterek, "20 tonluk altın rezervi söz konusu. İlave olarak Van ve Ağrı, 16 tane daha arama ruhsatımız var. Bunlarla ilgili izin çalışmalarımız devam ediyor. O izinler tamamlandıktan sonra burada yapılacak sondaj çalışmalarından da olumlu neticeler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Böylelikle hem tesisimizin ekonomik ömrünün hem de çıkaracağımız altın miktarının artacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Dev altın rezervi hamleleri hız kazanıyor: Türkiye o illerde altın çıkaracak!

"YENİ SONDAJ ÇALIŞMALARIMIZDAN OLUMLU NETİCELER ALIYORUZ"

Muhiddin Gülal, Koza Altın'ın 2019'da 11 ton, geçen yıl ise 8,1 ton altın üretimi gerçekleştirdiğini aktararak, Türkiye'nin 42 ton olan yıllık altın üretimini gelecek 5 yılda 100 tona, Koza Altın'ın ise minimum 15 tona yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

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