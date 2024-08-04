Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz

"40 DAKİKA SÜREN SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Projenin tamamlanmasıyla, 40 dakika süren seyahat süresinin 25 dakikaya ineceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 121 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 550 milyon lira tasarruf edeceklerini belirterek, "Bir tarım, tarih ve kültür şehri olan Tokat'ımızda araçların karbon emisyonunu da 9 bin 200 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayarak burada çevreci bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Tokat – Niksar arasında çalışmaların 2026 yılının sonuna kalmadan tamamlanacağını da duyuran Bakan Uraloğlu, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazen bir kafa karışıklığı olabiliyor. Bu projemiz yüzde 75'in üzerine gelmiş durumdadır, dolayısıyla kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bizim destekleyeceğimiz projedir." diye konuştu.