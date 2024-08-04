Giriş Tarihi: 04.08.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
15:58
Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar Yolu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda yüzde 75'in üzerinde ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "40 dakika süren seyahat süresini 25 dakikaya indirerek zamandan ve akaryakıttan 550 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yolumuzu, 2026 yılının sonuna kalmadan bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.