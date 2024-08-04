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Haberler Galeri Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz
Giriş Tarihi: 04.08.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 15:58

Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tokat-Niksar Yolu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda yüzde 75'in üzerinde ilerleme kaydedildiğini vurgulayarak, "40 dakika süren seyahat süresini 25 dakikaya indirerek zamandan ve akaryakıttan 550 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Yolumuzu, 2026 yılının sonuna kalmadan bitirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivas – Yıldızeli –TokatNiksar – Akkuş – Ünye yerleşimleri arasındaki ulaşımı sağlayan Tokat-Niksar kesiminde incelemelerde bulundu.

Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Bakan Uraloğlu burada yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin kuzey-güney aksları arasında Karadeniz'i İç Anadolu'ya, Akdeniz'e ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan güzergâhta yer alan TokatNiksar Yolu'nun, en önemli kesim olduğunu belirterek, "Özellikle Dönekse kesimi coğrafi olarak şartların iyice zorladığı, mevcut yolun ancak laselerle sürdürülebildiği bir kesim. Bu 49 kilometrelik kesimin hali hazırda 35 kilometrelik bölümünü bitirerek, vatandaşımızın kullanımına açtık. Geri kalan 14 kilometrenin bir kısmı Dönekse ile Niksar arasında, önemli bir kısmı da Dönekse dediğimiz kesimde. Tabi bu alanda büyük sanat yapıları var. Bin 440 metrelik çift tüp tünel var, onda da çalışmalarımız devam ediyor. Yine 292 metre uzunluğunda olan 3 adet köprümüz var. 101 metre uzunluğunda ayrıca çift köprü ve 3 metre uzunluğunda ayrıca bir köprü, 19 adet hemzemin kavşak ve köprülü kavşak bulunuyor." dedi.

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Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz

"KISA ZAMANDA BİTİRECEK"

Bakan Uraloğlu, bütün teknik problemlerin de çözüme kavuşturulduğunu bildirerek, "Heyelan riskinden tutun oradaki zemin iyileştirmelerine kadar çözüldü. Kamulaştırma ile ilgili problemler işe engel olmayacak boyuta geldi. Vatandaşımızı mağdur etmeden çalışmaya devam ediyoruz." dedi. İdari olarak çözülmesi gereken bir sorunun kalmadığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, taş ocaklarından malzeme ocaklarına, çevreyle ilgili hassasiyetlere kadar bütün problemlerin çözüldüğünü, bu aşamadan sonra yapım işlerini ödenek olarak daha fazla destekleyerek kısa zamanda bitireceklerini söyledi.

Dev projede tarih belli oldu! Seyahat süresi 25 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu: Kısa zamanda bitireceğiz

"40 DAKİKA SÜREN SEYAHAT SÜRESİ 25 DAKİKAYA DÜŞECEK"

Projenin tamamlanmasıyla, 40 dakika süren seyahat süresinin 25 dakikaya ineceğini kaydeden Bakan Uraloğlu, zamandan 429 milyon lira, akaryakıttan 121 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 550 milyon lira tasarruf edeceklerini belirterek, "Bir tarım, tarih ve kültür şehri olan Tokat'ımızda araçların karbon emisyonunu da 9 bin 200 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayarak burada çevreci bir projeyi hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Tokat – Niksar arasında çalışmaların 2026 yılının sonuna kalmadan tamamlanacağını da duyuran Bakan Uraloğlu, "Tasarruf tedbirleri kapsamında bazen bir kafa karışıklığı olabiliyor. Bu projemiz yüzde 75'in üzerine gelmiş durumdadır, dolayısıyla kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında bizim destekleyeceğimiz projedir." diye konuştu.

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