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  • Doğu Ekspresi uygun fiyatla "masalsı gezi" için yolcularını bekliyor

uygun fiyatla "masalsı gezi" için yolcularını bekliyor

'nin en uzun tren seferlerinden birini yapan , 'dan başladığı yolculuğunu 'ta tamamlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor. Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıp, ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varan Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaklaşık 24,5 saat sürüyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 14:29
Doğu Ekspresi uygun fiyatla masalsı gezi için yolcularını bekliyor
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Doğu Ekspresi uygun fiyatla masalsı gezi için yolcularını bekliyor

'da başlayan ve 'ta biten , masalsı manzaralar sunan kompartımanlı tren yolculuğu için yeni yolcularını bekliyor.

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Doğu Ekspresi uygun fiyatla masalsı gezi için yolcularını bekliyor

'nin en uzun tren yolculuklarından biri olan ve TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen , 'da başlayıp, 'ta sona eriyor. Geçen yıl 324 bin yolcuya hizmet veren Doğu Ekspresi'yle bu yılın 10 ayında 363 bin kişi yolculuk yaptı.

Doğu Ekspresi uygun fiyatla masalsı gezi için yolcularını bekliyor

Özellikle genç kitle arasında popüler olan güzergahı -Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-'tan oluşuyor. Ara duraklarda birkaç dakika duraklarken, ana duraklarda ise bu süre 10-15 dakikaya kadar çıkabiliyor.

Doğu Ekspresi uygun fiyatla masalsı gezi için yolcularını bekliyor

- arası seferlerde duraklardan kalkış saatleri Ankara'da 17.55, Kayseri'de 00.48, Sivas'ta 04.19, Erzincan'da 10.32 olarak belirlendi.

Doğu Ekspresi uygun fiyatla masalsı gezi için yolcularını bekliyor

UYGUN FİYATLA MASALSI YOLCULUK

Uzun süredir - seferlerini sürdüren , özellikle gençler arasında rağbet görmesiyle popüler olmaya başladı.

Doğu Ekspresi uygun fiyatla masalsı gezi için yolcularını bekliyor

Gezgin gençlerin oluşturduğu küçük gruplar tarafından kullanılan , sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile farklı gezginlerin de ilgisini çekmeyi başardı.

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