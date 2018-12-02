Doğu Ekspresi uygun fiyatla "masalsı gezi" için yolcularını bekliyor
Doğu Ekspresi uygun fiyatla "masalsı gezi" için yolcularını bekliyor
Türkiye'nin en uzun tren seferlerinden birini yapan Doğu Ekspresi, Ankara'dan başladığı yolculuğunu Kars'ta tamamlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından sunulan Doğu Ekspresi hizmeti, 48 lira ile 188 lira arasında değişen fiyatlarda "masalsı" bir gezi deneyimi sunuyor. Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıp, ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varan Doğu Ekspresi'nde yolculuk yaklaşık 24,5 saat sürüyor.
Giriş Tarihi: 02.12.2018 14:15 Güncelleme Tarihi: 02.12.2018 14:29