Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
06:37
Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar
Dolandırıcılar bu kez "gümrüğe takılan malları" sattıklarını iddia ederek binlerce vatandaşı dolandırdı. Sosyal medya üzerinden açtıkları hesaplarda örneğin piyasa değeri 45 bin TL olan bir elektronik ürünü gümrüğe takıldığı ve vergisiz olduğu yalanıyla 15 bin TL'den satışa koyan sahtekarlar, kendileriyle iletişime geçen vatandaşlara olmayan bu ürünün satışını yaptıktan sonra kişilerle irtibatlarını kesiyorlar.