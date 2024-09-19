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Haberler Galeri Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar
Giriş Tarihi: 19.09.2024 06:35 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 06:37

Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Dolandırıcılar bu kez "gümrüğe takılan malları" sattıklarını iddia ederek binlerce vatandaşı dolandırdı. Sosyal medya üzerinden açtıkları hesaplarda örneğin piyasa değeri 45 bin TL olan bir elektronik ürünü gümrüğe takıldığı ve vergisiz olduğu yalanıyla 15 bin TL'den satışa koyan sahtekarlar, kendileriyle iletişime geçen vatandaşlara olmayan bu ürünün satışını yaptıktan sonra kişilerle irtibatlarını kesiyorlar.

BARIŞ ŞİMŞEK
Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Dolandırıcılar bu kez "gümrüğe takılan malları" sattıklarını iddia ederek binlerce vatandaşı dolandırdı.

Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Sosyal medya üzerinden açtıkları hesaplarda örneğin piyasa değeri 45 bin TL olan bir elektronik ürünü gümrüğe takıldığı ve vergisiz olduğu yalanıyla 15 bin TL'den satışa koyan sahtekârlar, kendileriyle iletişime geçen vatandaşlara olmayan bu ürünün satışını yaptıktan sonra kişilerle irtibatlarını kesiyorlar.

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Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Instagram'dan yayın yapan "gumrukltd-Gümrük İletişim" ve "ihaleden.tr-İhaleden Gümrük" gibi sayfalarda vatandaşa piyasadan 3-4 katı daha ucuza gelecek şekilde elektronik eşya satışı vaat edildiği tespit edildi.

Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Bot hesaplar satın alınarak takipçi sayıları fazla gösterilen söz konusu sayfalarda örneğin Türkiye satış fiyatı 45 bin TL olan bir ürün, sözde gümrüğe takıldığı ve vergisiz olduğu iddiasıyla 15 bin TL'ye satıldığı yalanı ortaya atılıyor.

Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Binlerce ürün görseli ile çeşitli segmentlerde ürün satıldığı yalanıyla vatandaşlar dolandırılıyor.

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