Dolandırıcılardan ‘gümrük ürünü’ tuzağı! Parayı alıp sırra kadem basıyorlar

Sosyal medya üzerinden açtıkları hesaplarda örneğin piyasa değeri 45 bin TL olan bir elektronik ürünü gümrüğe takıldığı ve vergisiz olduğu yalanıyla 15 bin TL'den satışa koyan sahtekârlar, kendileriyle iletişime geçen vatandaşlara olmayan bu ürünün satışını yaptıktan sonra kişilerle irtibatlarını kesiyorlar.



