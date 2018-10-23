Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar kaç tl? Piyasalarda canlı ve güncel euro ve dolar kuru 23 Ekim

Dolar ile ilgili araştırmalar hemen her gün aralıksız bir şekilde devam ediyor. Özellikle dolar bugün ne kadar? oldu sorusu vatandaşlar tarafından sıkça aratılıyor. Ülkemiz ekonomisine karşı dış mihraklar tarafından oynanmaya çalışılan oyunu devlet ve millet olarak yanıt verdiğimiz bu günlerde, Papaz Brunson davasının sonuçlanması ile birlikte piyasalar oldukça olumlu tepkiler verdiler. Bunun yanında ekonomide atılan büyük adımlar ve enflasyonla topyekün mücadele gibi devletimiz tarafından atılmış adımlar piyasaları normal haline döndürmede yardımcı oldu. Vatandaşlar tarafından en çok araştırılan euro ve dolar bugün ne kadar? Güncel piyasalarda döviz kurları alış satış fiyatları gibi konuları sizler için listeledik...