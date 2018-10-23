Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar kaç tl? Piyasalarda canlı ve güncel euro ve dolar kuru 23 Ekim
Son dakika: Dolar kuru bugün ne kadar kaç tl? Piyasalarda canlı ve güncel euro ve dolar kuru 23 Ekim
Dolar bugün ne kadar? sorusu hemen her gün vatandaşlar tarafından aralıksız aratılan konular arasında yer alıyor. Arama hacmi konusunda her zaman trendler listesinin ilk sırasında kendine yer bulan bu araştırma ile ilgili tüm detayları sizler için hazırlıyoruz. Özellike Papaz Brunson davasının sonuçlanmasının ardından piyasalarda yaşanan sert düşüş devam ediyor. Son zamanlarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen döviz fiyatları ile ilgili tüm bilgiler bu haberde. İşte güncel piyasalarda dolar euro fiyatları ve döviz kurları alış satış fiyatları...
Giriş Tarihi: 23.10.2018 08:33 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 09:15