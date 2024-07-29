Giriş Tarihi: 29.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024
10:29
E-Ticaret firmalarına ceza yağdı! Bakanlık duyurdu: Dolandırıcılık kapsamında değerlendirildi...
Ticaret Bakanlığı, tüketicileri mağdur eden 40 e-ticaret firmasına yılın ilk yarısında 230 milyon lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdıklarını vurgulayarak, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüketici haklarının korunması ve haksız rekabetin önlenmesi için Bakanlığımızca Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği çerçevesinde etkin, yoğun ve yaygın denetimler yapılmaya devam edilecektir." ifadelerini kullandı.