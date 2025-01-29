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Haberler Galeri Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor
Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:01

Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor

Su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü için dokuz maddelik eylem planında son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü'ne can suyu olmaya devam edeceğiz" dedi.

Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Eğridir Gölü için başlatılan 9 maddelik eylem planının son adımını da tamamlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum, "Eğirdir Gölü nefes almaya başladı" ifadelerini kullanarak Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü'ne can suyu olmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor

Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 5 Ocak 2021'de "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilme ile beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.

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Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla ilgili kurumlar harekete geçti. Bakanlığa bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya geldi. Arazi çalışmalarıyla beraber alınması gereken tedbirler belirlendi.

Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor

9 MADDELİK EYLEM PLANI ADIM ADIM TAMAMLANIYOR

TVK Genel Müdürlüğü, göldeki sucul bitkilerin seyreltilmesi ve dipte biriken sediment ile biyokütlenin kaldırılmasına ilişkin ön fizibilite raporu düzenledi. Süleyman Demirel Üniversitesi ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nden bilim insanları da Ekosistem Değerlendirme Raporu'nu (EDR) hazırladı. Bakan Kurum, bu çalışmalar ışığında belirlenen eylem planını 27 Ağustos 2024'te kamuoyuna duyurdu. Bugüne kadar 9 maddelik eylem planının 8'i tamamlandı.

Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor

BAKAN KURUM: "CAN SUYU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gölün son halinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göldeki kirliliğe karşı hayata geçirdiğimiz eylem planımız aşama aşama tamamlanıyor. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü'ne can suyu olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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