Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor

Isparta'daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 5 Ocak 2021'de "Kesin Korunacak Hassas Alan", "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak ilan edildi. Geçen yıl ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı çekilme ile beraber alg patlaması ve sucul bitki istilası görüldü.