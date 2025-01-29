Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
10:01
Eğridir Gölü eylem planında son aşamaya gelindi! Bakan Kurum detayları açıkladı: Eğirdir Gölü nefes alıyor
Su seviyesi hızla düşen ve biyolojik kirlilik oluşan Eğirdir Gölü için dokuz maddelik eylem planında son aşamaya gelindi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü'ne can suyu olmaya devam edeceğiz" dedi.