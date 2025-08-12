Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor! Bakan Bolat açıkladı: Cari işlemler Haziran ayında 2 milyar dolar fazla verdi

Sosyal medya hesabı üzerinden verileri değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide yüz güldüren veriler gelmeye devam ediyor! Cari İşlemler Hesabı Haziran Ayında 2 Milyar Dolar Fazla Verdi. Cari İşlemler Açığı Haziran'da, Yıllıklandırılmış Olarak, 18,9 Milyar Dolara Geriledi. Geçen Yıl 20,2 Milyar Dolar idi.

Cari işlemler dengesi Haziran ayında 2 milyar dolar fazla verdi. Geçen yıl Haziran ayında cari işlemler fazlası 829 milyon dolardı. Böylece yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 2025 Haziran ayında 18,9 milyar dolara geriledi. Geçen yıl Haziran ayında yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 20,2 milyar dolardı. Bu yıl ilk 7 ayın 6'sında mal ihracatının geçen yılın aynı aylarına göre artması ve hizmet ihracatının güçlü şekilde yükselmeye devam etmesi, cari işlemler dengesindeki olumlu tablonun sürmesini sağlamaktadır.

2025 Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak hizmet ihracatı %7,1 artışla 117,7 milyar dolara yükselmiştir. Seyahat gelirlerimiz yıllıklandırılmış bazda 58,1 milyar dolar, taşımacılık gelirlerimiz 40,2 milyar dolardır.

Sonuçta toplam mal ve hizmet ihracatı 2025 Haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış olarak %4,3 artışla 384,7 milyar dolara yükselmiştir.

Ticaret Bakanlığı olarak, mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik desteklerimiz ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin etkisiyle, 2025 yılında cari işlemler dengesindeki istikrarlı tablo devam etmektedir."